"Танцуващата мишка": Потънал кораб от Втората световна война е намерен след 81 години

В дълбините на Тихия океан са открити останките на американски военен кораб, потънал в битка от Втората световна война, наречена една от най-смелите, които някога е водил кораб на американските военноморски сили, съобщиха в понеделник представители на САЩ и Австралия.

Известен като „танцуващата мишка“ заради плавните си движения в онази последна, фатална битка с японския императорски флот, разрушителят „Едсъл“ потъва край бреговете на Австралия през 1942 г. под командването на лейтенант Джошуа Никс.

„Джошуа Никс и неговият екипаж се сражаваха храбро, избягвайки 1400 снаряда от японски бойни кораби и крайцери, преди да бъдат атакувани от 26 пикиращи бомбардировачи на самолетоносачи, като получиха само едно фатално попадение“, заяви посланикът на САЩ в Австралия Каролин Кенеди в понеделник, обявявайки намирането на останките на „Едсъл“.

Заедно с Кенеди говори и началникът на военноморските сили на Австралия, вицеадмирал Марк Хамънд, който заяви, че останките от кораба са открити с помощта на усъвършенствани възможности за хидрографско проучване на борда на кораба за военноморска поддръжка MV Stoker.

Хамънд също така похвали екипажа на „Едсъл“ за това, че е водил редица битки, за да помогне за защитата на Австралия в първите дни на Втората световна война, преди корабът да потъне на 1 март 1942 г.

На този ден японски самолет, базиран на самолетоносач, забелязва американския разрушител на около 200 мили южно-югоизточно от остров Коледа, според разказа за последната битка на „Едсъл“ на уебсайта на Командването за военноморска история и наследство на САЩ (NHHC).

Японският вицеадмирал Чуичи Нагумо е бил „разгневен“, че американският военен кораб е бил забелязан на 16 мили от неговите сили, и им е наредил незабавно да го прихванат, според разказа на директора на NHHC Самюел Кокс.

Старият американски разрушител - „Едсъл“ е въведен в експлоатация през 1920 г. - и неговите 4-инчови оръдия няма да се окажат подходящи за по-новия японски флот с по-големи оръдия и десетки самолети, носещи 500-килограмови бомби.

„Позицията на Никс беше безнадеждна от момента, в който „Едсъл“ беше забелязан“, пише Кокс. Но капитанът на американския разрушител не се отказва.

Той накара разрушителя да постави димна завеса, да промени курса и скоростта си, за да избегне японските снаряди, като същевременно изстреля торпеда, които едва улучиха един японски боен кораб.

След като виждат, че „Едсъл“ избягва повече от хиляда 14-инчови снаряда, японските командири заповядват на десетки бомбардировачи от трите си самолетоносача да нанесат удари, според разказа на Кокс, за който той пише, че е получен от японски източници.

Поне един от тях уцелва „Едсъл“ и корабът започва да губи способността си да маневрира.

След това японските бойни кораби насочват големите си оръдия към излезлия от строя разрушител и накрая го потопяват.

Но маневрите на Никс предизвикват уважението на японските свидетели - пише Кокс.

„Според един японски наблюдател „Едсъл“се представял като „японска танцуваща мишка“ (популярен домашен любимец в Япония, известен още като „валсираща мишка“ или „вихрогон“ заради маниакалните си и странни движения)“, пише американският морски историк.

„Не се отказвайте от кораба”

След обявяването на откриването на потъналия кораб официалните лица не спират да хвалят Никс.

„Командирът на „Едсъл“ спази принципа на Военноморските сили на САЩ: „Не се отказвай от кораба“, дори когато е изправен пред непреодолими трудности“, заяви в изявление в понеделник началникът на военноморските операции на САЩ адмирал Лиза Франчети.

„Останките от този кораб са свещено място, служещо като маркер за 185-те военнослужещи от ВМС на САЩ и 31 пилоти от военновъздушните сили на САЩ, намиращи се по това време на борда, почти всички от които са загинали, когато „Едсъл“ се е поддал на бойните си повреди.“

Макар че повечето от намиращите се на борда на „Едсъл“ загиват в морето в този ден, някои са спасени от водата от японците и взети в плен.

След края на войната шест обезглавени тела, намерени в гробове на остров Селебес (сега Сулавеси, Индонезия), са идентифицирани като тези на членовете на екипажа на „Едсъл“. Още пет тела, намерени в гробове, не са идентифицирани, но се смята, че са на американски пилоти, които са били на борда на кораба, според разказа на Кокс.

Той нарича съдбата на „Едсъл“ „една от най-храбрите и доблестни акции в историята на американския флот“.

Историкът и писател Трент Хоун цитира крайната битка на „Едсъл“ като „най-смелото самостоятелно действие на надводен кораб на ВМС на САЩ в битка“ в проучване на списание Proceedings на Военноморския институт на САЩ през 2020 г.

Франчети заяви в понеделник, че историята на „Едсъл“, както при защитата на Австралия през 1942 г., така и при сътрудничеството, проявено от двамата съюзници при намирането на потъналия кораб тази година, показва силата на този транстихоокеански съюз.

Откриването му подчертава настоящото партньорство в рамките на програмата AUKUS между САЩ, Австралия и Обединеното кралство, каза тя.

„Ключов компонент на AUKUS е разработването на най-съвременни подводни технологии от типа на тези, които позволиха откриването на „Едсъл“ в необятния Индийски океан - нещо, което не беше възможно само преди няколко години“, каза Франкети.

Това спомага за „гарантиране на колективната ни способност за запазване на мира, реагиране в кризисни ситуации и решителна победа във война“, добави тя.

