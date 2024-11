Откриха три тела след потъването на кораб с туристи в Червено море

Т ри тела са открити, след потъването на туристическия кораб в Червено море, съобщи местен служител.

Спасителните екипи „активизираха усилията си“ за намиране на 16 изчезнали души, сред които се смята, че има и двама британци.

17 изчезнали след преобръщане на туристическа лодка в Египет

Губернаторът на региона на Червено море Амр Ханафи заяви пред агенция Ройтерс, че вече са открити три тела, а 13 души все още са в неизвестност.

34-метровият туристически кораб Sea Story потъна в понеделник южно от египетския крайбрежен град Марса Алам с 44 души на борда.

Сред чуждестранните граждани на борда имало от Обединеното кралство, Ирландия, САЩ, Германия, Полша, Белгия, Швейцария, Финландия, Китай, Словакия и Испания.

Националността на хората, чиито тела са открити, е неизвестна.

Египетските военни сили, които координират операциите, вече са спасили 28 души „в сътрудничество с круизен кораб, който случайно се е намирал в района“.

„Според намиращите се на борда хора „висока морска вълна“ е ударила плавателния съд и го е накарала да се преобърне за „около пет или седем минути“, каза г-н Ханафи.

Някои пътници са били в каютите, „поради което не са могли да излязат от кораба“, се допълва в изявлението му във Facebook.

