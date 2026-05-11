Близо ли е Обединеното кралство до разпад?

Въпреки че се вдига доста шум по темата, експертите предупреждават да не се прибързва

11 май 2026, 06:28
"Ще има конституционен шок", смело заяви Стивън Флин - лидерът на Шотландската народна партия в Уестминстър. Той се надява партията му да спечели парламентарните избори в Шотландия, а "Партията на Уелс” да спечели там. Възможно ли е Уелс, Шотландия и Северна Ирландия да тръгнат по свой собствен път - дори към Европейския съюз, изоставяйки Англия, съобщава Deutsche Welle.

Въпреки че се вдига доста шум по темата, експертите предупреждават да не се прибързва. Нито Уелс, нито Шотландия са близо до Брюксел. "В Шотландия просто няма достатъчно подкрепа за нов референдум за независимост, но и той трябва да бъде позволен от британското правителство. А в Уелс по-скоро има недоволство от кабинета на лейбъристите в Лондон, отколкото желание да се отделят от Обединеното кралство", казва Тим Бейл от лондонския университет "Кралица Мери".

Според Тони Травърс от Лондонския икономически институт също няма подобни настроения в Уелс, а шотландските националисти са предпазливи. След като не успяха с референдума през 2014, те искат да не рискуват твърде скоро с нов потенциален провал, казва експертът.

В Северна Ирландия от републиканската партия "Шин Фейн", която е най-голямата политическа сила там, продължават да са категорични, че искат обединена Ирландия. Според условията на Белфасткото споразумение обаче подобна стъпка ще изисква референдум и от двете страни на границата, при който мнозинството от гражданите и на Република Ирландия, и на Северна Ирландия да са съгласни на обединение. От "Шин Фейн" засега не настояват за такова допитване.

Въпреки всичко това политическите сътресения са налице и прогнозираните победи на националистите са сериозно предизвикателство за британското правителство. Това е отражение на общото недоволство от традиционните партии - лейбъристите и консерваторите. За премиера Киър Стармър тези избори може да се окажат истинско бедствие. Освен за парламенти на Шотландия, Северна Ирландия и Уелс, се гласува и на местни избори. На тях лейбъристите може да отбележат сериозни загуби - очаква се около 2000 представители на партията да загубят местата си в местната власт.

Рейтингът на Стармър рязко спадна след изборната му победа преди по-малко от две години. Според едно скорошно допитване британците го определят като "лош" или дори "ужасен" премиер. Той не успя да убеди гласоподавателите, че е правилният човек, който да постигне промяната, която обещаваше. Икономиката стагнира, растеж няма, а кризата продължава да се задълбочава. В същото време политическият пейзаж става все по-пренаселен и по-нестабилен. От недоволството се възползват, освен националистите, и по-малките бунтовнически партии - като самопровъзгласилите се за "екопопулисти" Зелени и дяснопопулистката партия "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж.

Зелените са привърженици на прогресивния данък и се надяват да спечелят общинските съвети на големите градове - те са много популярни сред по-младите гласоподаватели. В същото време партията на Фараж се радва на подкрепа от онези, които са притеснени от миграцията. Тя им обещава да "депортира всички нелегални мигранти" с методи, заимствани от администрацията на Доналд Тръмп в САЩ. От "Реформирай Обединеното кралство" дори обещават да изграждат лагери за интерниране по модела на Тръмп - в райони, гласували за Зелените.

Последните проучвания показват, че партията на Фараж се ползва с най-високо одобрение в момента и дори на места, които преди са гласували най-вече за Лейбъристката партия - работнически региони в централна и северна Англия.

За премиера Киър Стармър тези избори може да са битка за оцеляване. Много депутати вече поставят под въпрос дали той е правилният човек, с когото да останат начело до следващите избори. "Това колко големи ще са загубите сега ще определи дали Стармър ще остане премиер", смята Тони Травърс.

Тези турбуленции продължават да стоят под дългата сянка на Брекзит. Вотът за излизане от ЕС преди десет години е ключов за разбирането на фрагментацията и нестабилността на британската политика днес. Това даде нов тласък на движенията за независимост - Брекзит не се ползва с популярност сред обществото, а перспективата за повторно присъединяване към ЕС е привлекателна за значителен брой хора.

В същото време Брекзит легитимира и много по-радикални избори, смята Травърс. "Това даде свобода на хората да мислят, че могат да гласуват за нещо, което да има истински последици. Беше и знак за разочарованието от традиционната политика. А и убеди някои, че вотът им може да предизвика внимание - по начин, по който гласуването за лейбъристите или консерваторите никога не е успявало."

Разпада ли се Великобритания? Не, поне не засега. Но със сигурност в по-нестабилна и политически фрагментирана ситуация страната ще се управлява по-трудно, отколкото е било преди десет години.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
"Бих предпочел Шрьодер": Путин с провокативно предложение към Европа

СДП е отворена към предложението на Путин Шрьодер да посредничи по въпроса за Украйна

Свят Преди 3 минути

Идеята идва от изявление на Владимир Путин

Снимката е илюстративна

Цените на петрола скочиха след ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Пари Преди 20 минути

Пазарите реагират на отхвърлените ирански условия от Доналд Тръмп

Мистерията на пръстените на Уран: Нови разкрития за техния различен произход

Мистерията на пръстените на Уран: Нови разкрития за техния различен произход

Любопитно Преди 1 час

Пръстените на Уран бяха открити едва през 1977 г.

3 мита за чая, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 1 час

Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Любопитно Преди 1 час

Наблюдатели отбелязват моменти на видима близост между пингвина и човека, включително спокойно поведение и физическа близост

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Любопитно Преди 1 час

Макар за съвременния човек да изглежда като странна кожна реакция, настръхването е сложен процес, дирижиран от симпатиковата нервна система. От студ до вълнуваща музика – разберете как тялото ни активира своя древен защитен механизъм за части от секундата

Живот без интернет - как се отразява на хората в Иран

Свят Преди 1 час

Войната в Иран продължава вече шест седмици, а достъпът до интернет остава сериозно ограничен

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

България Преди 1 час

Максималните температури в понеделник ще бъдат между 22° и 27°

Моди призова Индия да пести гориво

Моди призова Индия да пести гориво

Свят Преди 9 часа

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, каза Моди

Рибите дремят през деня, подобно на хората

Ново изследване: Рибите дремят през деня, подобно на хората

Любопитно Преди 10 часа

Резултатите от изследването поставят под въпрос досегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Свят Преди 11 часа

Сложна логистична операция по репатриране на стотици пътници започна от борда на MV Hondius. След три смъртни случая и седмици на несигурност в морето, евакуираните са подложени на строга дезинфекция и ги очаква рекордна 42-дневна карантина

Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

Свят Преди 11 часа

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Свят Преди 11 часа

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Свят Преди 12 часа

Холивудската гримьорка Али Шихорн оцеля по чудо след 20 прободни рани и се изправи лице в лице с нападателя си – актьора Ник Паскуал. Съдът призна Паскуал за виновен в опит за убийство и домашно насилие след серия от брутални нападения през 2024 г.

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Свят Преди 13 часа

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата

