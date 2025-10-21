Свят

Бившият NFL играч Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Мартин загубил съзнание след арестуването си на 18 октомври и починал в болница

21 октомври 2025, 13:42
Бившият NFL играч Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи
Дъг Мартин   
Източник: Getty Images

Б ившят All-Pro NFL играч Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи, които го отвеждаха в арест по време на разследване на взлом в дом в Оукланд, съобщи полицията на 20 октомври, предаде CNN

Мартин, най-известен със звездната си кариера в Тампа Бей Бъканиърс, загубил съзнание след арестуването си рано в събота, според изявление на полицията в Оукланд.

Мартин бил прехвърлен от парамедици в болница, където починал, заяви полицията. Той бил на 36 години. Причината за смъртта не е обявена. Ще бъде извършена аутопсия, съобщи офисът на коронера в окръг Аламеда.

Полицията заяви в изявление, че Мартин е бил замесен във влизане с взлом и че е възникнало „кратко сбиване“, докато полицаите се опитвали да го задържат. Департаментът не публикува други детайли.

Семейството на Мартин публикува изявление през уикенда, в което моли за разбиране, докато скърби.

Полицията и кметът на Оукланд съобщиха, че са се свързали със семейството.

„Скърбим за загубата на Дъг Мартин, оукландчанин, който имаше отличителна NFL кариера и трагично почина в събота сутринта. Нашите съболезнования са с неговото семейство и близки“, заяви кметът Барбара Лий в понеделник в изявление.

Мартин е бил 31-вият избраник в първия рунд на NFL драфта през 2012 г. след впечатляваща кариера в Бойсе Стейт. Като новодошъл той пробяга 1 282 метра и отбелязал 11 тачдауна и бил избран за Про Боул.

Мартин завършва кариерата си с 4 897 пробягани метра и 30 TD през шест сезона с Бъканиърс и един с Рейдърс.

„Ние сме дълбоко наскърбени от внезапната и неочаквана кончина на Дъг Мартин“, заявиха Бъканиърс в изявление. „Дъг остави траен отпечатък върху нашата франчайз.“

Мартин е бил избран за един от топ 50-те играчи в историята на франчайза като част от празнуването на 50-годишнината на отбора.

Източник: CNN    
Последвайте ни
12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

"Само не доживотен затвор": Убиецът на Ангел от Пазарджик моли за по-ниска присъда

Диетата „Вино и яйца

Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 7 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 7 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 5 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 7 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Любопитно Преди 32 минути

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 47 минути

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

<p>Как Мелони засенчва Макрон на световната сцена</p>

Италия изпреварва Франция: Мелони засенчва Макрон на световната сцена

Свят Преди 1 час

Докато Франция се бори с политическа нестабилност и обществени протести, Италия демонстрира стабилност и нарастващо международно влияние под ръководството на Джорджа Мелони

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Свят Преди 1 час

Жертвата спасила двумесечното си бебе, но паднала от прозореца в опит да се евакуира

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

България Преди 1 час

Повод за демонстрацията е съдебно заседание за катастрофа, станала преди две години на мястото, където загина и Сияна

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Свят Преди 1 час

Преди разговора с Путин Тръмп говореше по-остро срещу Русия в публичните си изявления

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

България Преди 1 час

До 30 г. лишаване от свобода е най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

България Преди 1 час

Майката на жертвата настоява за доживотен затвор за убиецът

<p>Полша предупреди, че може да арестува Путин, ако се опита да прелети през въздушното ѝ пространство</p>

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Свят Преди 1 час

Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 1 час

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Свят Преди 1 час

Това е една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

България Преди 1 час

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

Свят Преди 1 час

„Ако се пенсионирам, ще умра“

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Свят Преди 2 часа

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 2 часа

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

<p>Осем&nbsp;задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша</p>

Осем души са задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша

Свят Преди 2 часа

Става въпрос за разузнавателни дейности край инфраструктурни елементи

Всичко от днес

От мрежата

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Байерн Мюнхен със съобщение за Компани

Gong.bg

Шварцман с голяма победа: "Женен за най-красивата жена на планетата"

Gong.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите

Nova.bg