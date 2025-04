Тежка загуба за легендарен спортист

Л егендарният спринтьор Юсеин Болт беше сполетян от тежка трагедия в личния си живот, след акто баща му Уелесли почина на 68 години, съобщава британското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Бащата на олимпийската легенда е починал в понеделник след битка с неназована болест.

Уелесли често беше сочен като главният „виновник“ за невероятните спортни успехи на сина му Юсеин. Болт спечели цели осем златни олимпийски медали преди да прекрати кариерата си.

