Еминем с нова любов: Рапърът излиза с дългогодишната си стилистка

В продължение на години Малота работи рамо до рамо с 52-годишния Еминем по снимките на негови музикални видеоклипове

17 октомври 2025, 13:23
Е минем предизвика слухове за романтична връзка с дългогодишната си стилистка Катрина Малота.

Източник съобщи пред TMZ в четвъртък, че отношенията между рапъра и стилистката от Мичиган са прераснали в романтични, макар все още да не е ясно от колко време двамата са заедно.

В продължение на години Малота работи рамо до рамо с 52-годишния Еминем по снимките на негови музикални видеоклипове и други проекти.

Според официалния ѝ уебсайт, специалистката по красота е работила и със звезди като Снуп Дог, Робин Тик и 50 Cent.

Когато не пътува с изпълнителя на „The Real Slim Shady“, Малота работи в салон за красота в Бирмингам, Мичиган.

Еминем — роден като Маршал Брус Мадърс III — по традиция пази личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Въпреки това е бил женен и разведен два пъти с бившата си съпруга Ким Скот в края на 90-те и началото на 2000-те години.

Петнадесеткратният носител на награда „Грами“ и Скот започват връзката си още като тийнейджъри. През 1995 г. се ражда дъщеря им Хейли Джейд, която днес е на 29 години. Двамата се женят през 1999 г., но само две години по-късно се развеждат.

Еминем и Скот се събират отново за кратко през 2006 г., но се разделят окончателно същата година.

Бившите съпрузи са и родители на 32-годишната Алайна Мари и 23-годишният Стиви Лейн.

Изпълнителят на „Without Me“ осиновява Алайна от сестрата на Ким — Доун, която се е борила с наркотична зависимост в началото на 2000-те.

„Имам пълно попечителство над племенницата си“, сподели Еминем пред Rolling Stone през 2004 г. „Тя е част от живота ми още от раждането си. Аз и Ким почти винаги сме я отглеждали — живееше с нас, където и да се намирахме.“

През 2005 г. рапърът осиновява и Стиви, след като Ким го ражда през 2002 г. от връзката си с бившия приятел Ерик Хартър, по време на тяхната раздяла.

Еминем откровено говори за любовния си живот след развода, споделяйки през 2017 г. пред Vulture, че срещите за него са били „трудни“.

„След развода ми имах няколко срещи, но нищо не се разви по начин, който да заслужава публично внимание“, призна той, добавяйки, че е опитвал да се запознае с хора в клубове и чрез Tinder.

В миналото се появяваха слухове, че изпълнителят е имал кратка връзка с Марая Кери през 2001 г. — нещо, което тя отрече — както и с Ники Минаж през 2018 г.

