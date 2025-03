Неиздадена музика на Еминем е открадната и продадена онлайн - обвинен е мъж

Б ивш студиен инженер е обвинен, че е откраднал неиздадена музика на Еминем и я е продавал онлайн, съобщава Sky News.

Прокурорите от ФБР твърдят, че повече от 25 песни на рапъра от Детройт са били пускани или разпространявани онлайн без неговото съгласие или това на Interscope Capital Labels Group.

Във федерална декларация се казва, че 46-годишният Джоузеф Стрейндж от Мичиган е обвинен в нарушаване на авторски права и междущатско транспортиране на крадени стоки.

Изпълняващата длъжността прокурор на САЩ в Детройт Джули Бек заяви, че мъжът, който е загубил работата си в студиото на Еминем през 2021 г., може да бъде осъден на до 15 години затвор, ако бъде признат за виновен и по двете обвинения. Той отрича обвиненията.

🚨 EMINEM'S FORMER SOUND ENGINEER JOSEPH STRANGE CHARGED BY FBI FOR LEAKING UNRELEASED MUSIC 🚨 🧵Here's everything you need to know👇 pic.twitter.com/OEohkkCLl2

В писмените показания се казва, че музиката се съхранява на защитени с парола твърди дискове, държани в сейф в студиото на Еминем във Ферндейл, предградие на Детройт.

Служителите на студиото са съобщили за кражбата на ФБР през януари тази година, като са заявили, че неиздадена музика, която все още е в процес на разработване, се намира на живо в различни уебсайтове като Reddit и YouTube.

Проверката установи, че файловете са били прехвърлени от твърд диск в сейф на външен твърд диск през октомври 2019 г. и януари 2020 г., когато Стрейндж е бил звукорежисьор в студиото.

We are witnessing one of the biggest heists in music industry!



"After FBI searched Joseph Strange's home, they found numerous original hand-written lyric sheets from Em, hard drive that included 12,000 audio files, some of Em's music & some of artists who were working with Em" pic.twitter.com/8p2UPtNphp