Бившата "Мис Украйна" Анастасия Лена замени короната с автомат "Калашников"

Б ившата "Мис Украйна" Анастасия Лена сподели видео в историята си в Инстаграм, на което се вижда как тя стреля с автомат "Калашников" по мишена.

Видеото е придружено с надпис: "Тренировка. Нашествениците ще загинат на нашата земя".

