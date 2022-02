Как Русия може да загуби войната с Украйна

Р усия може да загуби войната в Украйна. На пръв поглед съотношението на силите изглежда прави това невъзможно, но на практика такъв изход става все по-вероятен.

Военният бюджет на Русия за миналата година беше близо 46 млрд. долара, срещу само 4,7 млрд. изхарчени за отбраната на Украйна.

Руската армия с резервистите наброява около 2 000 000 души. Украинската е по-малко от половината от това число. Превъзходството на Русия в танкове, самолети, кораби е огромно.

Още повече, че голяма част от украинското тежко въоръжение беше унищожено в първите часове на руската военна операция от високоточни ракети и саботажни групи, спуснати в тила на защитниците. Самата операция започна като по учебник.

Кремъл успя да изненада Запада и Украйна и вместо очакваната локална военна интервенция в района на Донбас стартира пълномащабна инвазия. След това с минимум цивилни жертви успя да елиминира с въздушни и ракетни удари значителна част от украинския военнен потенциал. После бързо настъпи във всички ключови направления, осигурявайки си тотално превъзходство в техника и жива сила.

В тези първи часове на войната бързата руска победа изглеждаше неизбежна. Вероятно ако тази операция беше проведена през 2014 г. Украйна сега щеше да е част от Руската федерация. Но тогава Русия не разполагаше с настоящите си военни възможности.

Така Москва допусна първата си голяма грешка. Изглежда руското командване разчиташе на повторение на събитията от 2014 г, когато украинската армия беше деморализирана, а страната лесно изпадна в хаос.

Постоянният руски натиск през последните години обаче доведе до засилване на националното чувство сред украинците. А настоящата война на практика прави невъзможно връщането на Украйна в руската сфера на влияние.

Силното усещане за нация сега даде на украинската армия това, от което се нуждаеше, за да спре руското настъпление – герои. От обикновения войник Виталий Скакун, който се взриви с моста, защитаван от него и спря руска танкова колона. През храбрите защитници на Херсон, отблъскващи вече няколко дни опитите на руската армия да се разгърне на западния бряг на река Днепър, които унищожиха десетки руски танкове. Храбрите защитници на Харков, които си върнаха контрола над града. Храбрите защитници на украинската столица, които вече пети ден се бият улица за улица с настъпващата руска армия. До „Духа на Киев” – легендарния и вероятно несъществуващ реално украински ас, свалящ руските самолети в киевското небе.

Дори „Духът на Киев” да е измислен, свалените самолети са факт и вече пети ден, въпреки пълното си превъзходство, Русия не успява да постигне контрол над въздушното пространство на Украйна.

Личности като братята Кличко, които биха могли спокойно да избягат на Запад, но вместо това застанаха начело на съпротивата в украинската столица. Или бившия комедиен актьор и настоящ президент на Украйна Володимир Зеленски, на когото Москва се смееше, но който сега храбро поведе украинската нация. Те допринасят за обединението на украинците срещу руската агресия.

А това е огромен проблем за Кремъл. Защото Украйна не се нуждае от разгромни военни победи, за да победи. Всеки ден, в който Киев се държи, е тежка загуба за Русия.

Руската икономика не може да поддържа армията, изпратена в Украйна, за повече от няколко седмици. Дори в пика на войната в Афганистан, допринесла изключително много за краха на СССР, броят на съветските войници на афганистанска територия не е надхвърлял 115 000. Срещу Украйна, Русия, чиито икономически потенциал е далеч по-малък, хвърли над 150 000 души, по-добре въоръжени, с повече тежка техника, по-силна въздушна подкрепа и голям брой модерни скъпи оръжия, като високоточни балистични ракети.

Такава военна авантюра би била предизвикателство дори са огромните икономики на САЩ или Китай. За Русия тази война може да се превърне в опустошително фиаско, особено с оглед на тежките санкции наложени от ЕС и САЩ.

За всеки руски войник в Украйна работят няколко души в Русия. Настъпващата армия се нуждае от постоянно снабдяване с гориво, резервни части, муниции, медицински грижи, храна. Всяка изстреляна балистична ракета струва десетки милиони на Русия. Всеки ден военни действия струва милиарди.

Дори сега, в първите дни на войната, вече има сериозни логистични проблеми, като руски танкове останали без гориво на украинските пътища. Руските медицински екипи са принудени да докарват ранените в украински болници. Цели руски части не успяват да достигнат позициите си.

Причината за това не е лошо командване. Просто изпратената срещу Украйна руска армия е твърде голяма. Русия няма възможност да осигури дори логистиката за толкова много техника и войници извън собствената си територия. И това ще става по-трудно с напредване на времето.

Същевременно войната само засилва националното чувство сред украинците. Все повече от тях се присъединяват към армията, защитаваща страната си. За Украйна войната, поне икономически, е много по-евтина, защото украинците се бият у дома си.

Всеки ден, в който Киев не пада, е голяма победа за украинските защитници и тежка загуба, струваща милиарди на настъпващите руски сили. Всеки такъв ден приближава момента, в който Русия ще загуби войната в Украйна, въпреки пълното си военно превъзходство.

