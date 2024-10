"Беше истински кошмар": Бивш бодигард на Меган Маркъл с разкрития за работата с нея

Б ившият бодигард на Меган Маркъл сподели, че съжалява бившата актриса, защото бракът ѝ с член кралското семейство е изключително „стресиращ“ за нея.

Според него тя е имала трудности да се адаптира към новия си живот - от актриса до част от „най-известното семейство в света.“

Стив Дейвис, който през 2018 г. е бил нает да охранява Меган по време на снимките на сериала Suits в Торонто, Канада, сподели: „Тя беше подложена на огромен стрес заради цялото медийно внимание.“

Дейвис също така призна, че след първата им среща е започнал да изпитва съжаление към нея, тъй като тя се е превърнала от популярна актриса в член на „най-известното семейство в света.“

„Навсякъде, където отивахме, ни следяха. Имаше проблеми с дронове и коли, които ни преследваха. Беше истински кошмар“, разказа той.

Дейвис, който е бивш войник от британските специални части, заяви, че се е страхувал от възможността „това, което се случи с принцеса Даяна, да се случи и на нея“. Той сравни живота й след сватбата с това да бъде като в „аквариум“.

Дейвис защити херцогинята от обвиненията, че „не е добър човек за работа“, като каза: „Едно нещо, което научих от нея, е да уважаваш другите, за да получиш уважение.“

Интервюто на бодигарда идва само няколко дни след публикация, която коментира защо толкова много служители на Хари и Меган са напуснали през последните години. Според източник, цитиран от The Hollywood Reporter:

„Всички са ужасени от Меган. Тя е абсолютно безмилостна.“

Prince Harry and Meghan Markle’s chief of staff quits after only 3 months ahead of couple’s Colombia trip: report https://t.co/fZEF5V9Pck pic.twitter.com/jPrZmlEXde