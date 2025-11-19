Министър на отбраната: Руски шпионски кораб "насочи лазери" към британските сили

Р уски шпионски кораб е насочил лазери към британски сили, изпратени да наблюдават плавателния съд, след като той е навлязъл в британски води, заяви в сряда министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от Politico .

Хийли потвърди, че руският разузнавателен кораб "Янтар" е навлязъл във водите на Обединеното кралство за втори път тази година, след подобен случай през януари, и в момента се намира на границата на британските териториални води. Той добави, че това е първият известен случай, при който лазери са били насочени към пилоти на Кралските военновъздушни сили.

Министърът заяви, че Великобритания е изпратила фрегата на Кралския флот и самолети P-8 на Кралските военновъздушни сили, за да наблюдават и проследяват кораба, който по думите му е "проектиран да събира разузнавателни данни и да картографира нашите подводни кабели".

Великобритания предупреди Путин: „Виждаме те“

"Янтар насочи лазери към нашите пилоти", каза Хийли. "Това действие от страна на Русия е изключително опасно."

"Моето послание към Русия и към руския президент Владимир Путин е следното: Виждаме ви. Знаем какво правите. И ако "Янтар" поеме на юг тази седмица, ние сме готови."

Хийли посочи, че съдът е проектиран така, че да може "да поставя и да държи под риск нашата подводна инфраструктура и тази на нашите съюзници", тъй като разполага със "способности за провеждане на наблюдение в мирно време и саботаж при конфликт".

Хийли предупреди Путин след руски кораб в Ламанша

На въпрос защо лазерите представляват толкова сериозен риск, министърът отговори: "Всичко, което възпрепятства, нарушава или поставя в опасност пилоти на британски военни самолети, е изключително опасно."

Правилата за действие на Кралския флот са били променени, за да може "Янтар" да бъде следен по-отблизо, а военни опции са подготвени, ако корабът промени курса.

"Няма да ги разкривам, защото това само би направило президента Путин по-информиран", заяви Хийли.