Министър на отбраната: Руски шпионски кораб "насочи лазери" към британските сили

Джон Хийли определи действията на "Янтар" като "изключително опасни" и предупреди, че военни варианти са готови, ако съдът промени курса си

19 ноември 2025, 13:48
Министър на отбраната: Руски шпионски кораб "насочи лазери" към британските сили
Източник: iStock

Р уски шпионски кораб е насочил лазери към британски сили, изпратени да наблюдават плавателния съд, след като той е навлязъл в британски води, заяви в сряда министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от Politico.

Хийли потвърди, че руският разузнавателен кораб "Янтар" е навлязъл във водите на Обединеното кралство за втори път тази година, след подобен случай през януари, и в момента се намира на границата на британските териториални води. Той добави, че това е първият известен случай, при който лазери са били насочени към пилоти на Кралските военновъздушни сили.

Министърът заяви, че Великобритания е изпратила фрегата на Кралския флот и самолети P-8 на Кралските военновъздушни сили, за да наблюдават и проследяват кораба, който по думите му е "проектиран да събира разузнавателни данни и да картографира нашите подводни кабели".

Великобритания предупреди Путин: „Виждаме те“

"Янтар насочи лазери към нашите пилоти", каза Хийли. "Това действие от страна на Русия е изключително опасно."

"Моето послание към Русия и към руския президент Владимир Путин е следното: Виждаме ви. Знаем какво правите. И ако "Янтар" поеме на юг тази седмица, ние сме готови."

Хийли посочи, че съдът е проектиран така, че да може "да поставя и да държи под риск нашата подводна инфраструктура и тази на нашите съюзници", тъй като разполага със "способности за провеждане на наблюдение в мирно време и саботаж при конфликт".

Хийли предупреди Путин след руски кораб в Ламанша

На въпрос защо лазерите представляват толкова сериозен риск, министърът отговори: "Всичко, което възпрепятства, нарушава или поставя в опасност пилоти на британски военни самолети, е изключително опасно."

Правилата за действие на Кралския флот са били променени, за да може "Янтар" да бъде следен по-отблизо, а военни опции са подготвени, ако корабът промени курса.

"Няма да ги разкривам, защото това само би направило президента Путин по-информиран", заяви Хийли.

Източник: Politico    
Руски шпионски кораб Кораб Янтар Лазерни атаки Британски териториални води Джон Хийли Наблюдение на кораби Подводна инфраструктура Руска агресия Кралски военновъздушни сили Предупреждение към Путин
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

