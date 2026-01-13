„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

П ламъци обхващат краищата на паспорта на Омар. „Гори добре“, казва на руски невидима жена във видеото. Омар, 26-годишен сирийски строителен работник, е бил разположен около девет месеца на фронтовата линия във войната на Русия в Украйна, когато клипът пристига на телефона му.

Той познавал гласа на жената. Това била Полина Александровна Азарних, която, по думите му, му е помогнала да се запише да се бие за Русия, обещавайки доходоносна работа и руско гражданство. Но сега тя била ядосана.

В поредица от гласови съобщения от Украйна Омар, който говори под псевдоним заради сигурността си, описва как се е оказал в капан и ужасен във военната зона.

Той казва, че Азарних му е обещала, че ако ѝ плати 3000 долара, ще гарантира, че ще остане на небоен пост. Но вместо това, твърди той, е бил изпратен в бой след едва 10 дни обучение. Затова отказал да плати, а тя в крайна сметка отговорила, като изгорила паспорта му.

Той казва, че се е опитал да откаже участие в мисия, но командирите му го заплашили, че ще го убият или хвърлят в затвора. „Бяхме измамени… тази жена е мошеничка и лъжкиня“, казва Омар.

Разследване на BBC Eye проследява как Азарних, 40-годишна бивша учителка, използва канал в Telegram, за да примамва млади мъже, често от бедни държави, да се присъединят към руската армия. Усмихнатите ѝ видео послания и бодрите публикации предлагат „едногодишни договори“ за „военна служба“.

BBC World Service е идентифицирала близо 500 случая, в които тя е предоставяла документи, наричани покани, които позволяват на получателя да влезе в Русия, за да се присъедини към армията. Те са били за мъже – основно от Сирия, Египет и Йемен – които очевидно са ѝ изпратили паспортните си данни, за да се запишат.

Но новобранци и техни близки са казали пред BBC, че тя е подвеждала мъжете да вярват, че ще избегнат бойни действия, не е изяснила, че няма да могат да напуснат след една година, и е заплашвала онези, които са оспорвали думите ѝ. При контакт с BBC тя отхвърли обвиненията.

Дванадесет семейства ни разказаха за млади мъже, за които твърдят, че са били вербувани от нея и които сега са мъртви или в неизвестност.

Вътрешно Русия разшири наборната служба, набира затворници и предлага все по-щедри бонуси за записване, за да поддържа операцията си в Украйна, въпреки значителните загуби. Повече от един милион нейни войници са били убити или ранени от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., като само през декември 2025 г. са загинали 25 000 души, според НАТО.

Проучване на BBC News Russian, базирано на некролози и други публично достъпни регистри за смърт, предполага, че загубите на руските войски в Украйна са нараснали по-бързо от всякога през изминалата година.

Трудно е да се определи колко чужденци са се присъединили към руската армия. Анализ на BBC Russian – който разглежда и броя на убитите и ранените чужденци – предполага, че поне 20 000 може да са се записали, включително от държави като Куба, Непал и Северна Корея.

Украйна също е понесла значителни загуби и също е приела чуждестранни бойци в редиците си.

„Навсякъде трупове“

Първият контакт на Омар с Азарних бил, когато той бил блокиран с почти никакви пари на летище в Москва през март 2024 г., заедно с още 14 сирийци. Работните места в Сирия били малко и зле платени. Омар казва, че вербовчик там им предложил това, което те разбрали като цивилна работа – охрана на петролни съоръжения в Русия. Те отлетели за Москва, само за да разберат, че са били измамени.

Докато търсели варианти онлайн, казва Омар, един от групата открил канала на Азарних и ѝ писал. Тя ги посрещнала на летището в рамките на часове и ги отвела с влак до център за набиране в Брянск, в западна Русия, казва той. Там, според него, тя им предложила едногодишни договори с руската армия, с месечна заплата, еквивалентна на около 2500 долара, и бонус за записване от 5000 долара – суми, за които можели само да мечтаят в Сирия.

Омар казва, че договорите били на руски, който никой от мъжете не разбирал, и тя взела паспортите им, обещавайки да уреди руско гражданство. Тя също така обещала, че могат да избегнат бойни роли, ако ѝ платят по 3000 долара от бонусите си за записване, твърди той.

Но, казва той, в рамките на около месец се оказал на фронтовата линия с, по думите му, едва 10 дни обучение и без никакъв военен опит. „Ние 100% ще умрем тук“, казва той в едно от гласовите си съобщения, изпратени до разследващия екип на BBC.

„Много ранени, много експлозии, много обстрел. Ако не умреш от експлозията, ще умреш от отломките, които падат върху теб“, казва той през май 2024 г. „Навсякъде трупове… стъпвал съм върху мъртви тела, Бог да ми прости“, съобщава той следващия месец. „Ако някой умре, виждал съм го със собствените си очи – слагат го в чувал за боклук и го хвърлят до някое дърво“, добавя той.

След почти година той открил това, което твърди, че Азарних не му е обяснила – руски указ от 2022 г. по същество позволява на армията автоматично да удължава договорите на войниците, докато войната не приключи. „Ако подновят договора, аз съм загубен – о, Боже“, казва той. Договорът му бил продължен.

„Вербуван от университета“

Каналът на Азарних в Telegram има 21 000 абонати. Публикациите ѝ често са казвали на желаещите да се запишат в руската армия да ѝ изпратят сканирано копие на паспорта си. След това тя е публикувала покани, понякога със списък с имената на мъжете, за които са предназначени.

BBC е идентифицирала повече от 490 такива покани, които тя е изпратила през последната година на мъже от държави като Йемен, Сирия, Египет, Мароко, Ирак, Кот д’Ивоар и Нигерия. В публикациите си тя е споменавала набиране за „елитен международен батальон“ и е давала ясно да се разбере, че хора, пребиваващи нелегално в Русия – включително с изтекли визи – имат право да кандидатстват.

Говорили сме с осем чуждестранни бойци, включително Омар, които са били вербувани от нея, както и със семействата на 12 мъже, които са в неизвестност или са загинали.

Мнозина са почувствали, че Азарних е подвела или експлоатирала новобранците. Те ни казаха, че мъжете са знаели, че се присъединяват към армията, но не са очаквали да служат на фронтовата линия. Няколко от тях, като Омар, смятали, че обучението им е било недостатъчно или че ще могат да си тръгнат след една година.

В Египет Юсеф – чието име също сме променили – каза пред BBC, че по-големият му брат Мохамед е започнал университетски курс в Екатеринбург, Русия, през 2022 г. Но му било трудно да плаща таксите си, казва Юсеф, и разказал на семейството си, че руска жена на име Полина започнала да му предлага помощ онлайн, включително работа с руската армия, за която той вярвал, че ще му позволи да продължи обучението си.

„Тя му обеща жилище и гражданство… месечни разходи“, казва той. „Изведнъж беше изпратен в Украйна. Оказа се, че воюва“, казва Юсеф.

Последното му обаждане било на 24 януари 2024 г., казва Юсеф. Около година по-късно на Telegram пристигнало съобщение от руски номер със снимки на тялото на Мохамед. Семейството в крайна сметка разбрало, че той е бил убит почти година по-рано.

„Някои полудяха“

Азарних се е превърнала в „един от най-важните вербовчици“ за руската армия, казва Хабиб – друг сириец, който е служил в руската армия. Той е съгласен да бъде заснет, но говори под псевдоним от страх от последствия. Хабиб казва, че той и Азарних са „работили заедно около три години по визови покани за Русия“. Той не дава повече подробности и не сме успели да потвърдим ролята му в процеса. Снимка от социалните мрежи през 2024 г. го показва заедно с нея.

Азарних, която е от югозападния руски регион Воронеж, е управлявала Facebook група, помагаща на арабски студенти да дойдат в Москва да учат, преди да стартира канала си в Telegram през 2024 г.

Хабиб казва, че повечето чуждестранни новобранци пристигали с очакването да охраняват обекти или да стоят на контролно-пропускателни пунктове. „Арабите, които идват, умират веднага. Някои хора загубиха разсъдъка си – трудно е да виждаш мъртви тела“, казва той.

Хабиб казва, че е срещнал Омар и групата сирийци на военен тренировъчен полигон. „Тя им беше обещала гражданство, добри заплати и че ще бъдат в безопасност“, казва Хабиб. „Но щом подпишеш договор тук, няма начин да си тръгнеш“.

„Никой от тях не знаеше как да използва оръжие. Дори когато по тях стреляха, те избираха да не стрелят в отговор… ако не стреляш, ще бъдеш убит“, казва той. „Полина взимаше мъжете, знаейки, че те ще умрат“.

Той казва, че тя е „получавала по 300 долара от армията за всеки човек, когото е вербувала“. BBC не успя да потвърди това, въпреки че и други новобранци ни казаха, че вярват, че тя е получавала заплащане.

„Нищо не е безплатно“

Публикации на Азарних от средата на 2024 г. започват да отбелязват, че новобранците ще „участват във военни действия“ и споменават чуждестранни бойци, загинали в бой.

„Всички добре сте разбирали, че отивате на война“, казва тя в едно видео през октомври 2024 г. „Мислехте, че можете да получите руски паспорт, да не правите нищо и да живеете в петзвезден хотел?... Нищо не става безплатно“, категорична е тя.

В друг случай, през 2024 г., BBC е чула гласово съобщение, изпратено от Азарних до майка, чийто син служи в армията. Азарних казва, че жената е „публикувала нещо ужасно за руската армия“. Използвайки ругатни, тя заплашва живота на сина и предупреждава жената: „Ще те намеря и теб, и всичките ти деца“.

BBC направи многократни опити да се свърже с Азарних. Първоначално тя каза, че ще даде интервю, ако пътуваме до Русия, но BBC отказа поради съображения за сигурност. По-късно, когато беше попитана в гласов разговор за твърденията, че новобранците са били обещавани небоеви роли, тя затвори телефона. В гласови съобщения, изпратени след това, тя каза, че нашата работа е „непрофесионална“ и предупреди за възможни съдебни действия за клевета. Тя също каза: „Нашите уважавани араби могат да си напъхат обвиненията отзад“.

BBC се свърза с руското Министерство на външните работи и Министерството на отбраната за коментар, но не получи отговор.

По-рано, през март 2022 г., президентът Путин подкрепи набирането на мъже от Близкия изток, настоявайки, че те са мотивирани идеологически, а не финансово: „Има хора, които искат да дойдат доброволно, особено не за пари, и да окажат помощ на хората“.

„Парични стимули“

Журналисти и изследователи, които следят темата, казват, че лица като Азарних са част от мрежа от неформални вербовчици. BBC откри два други канала в Telegram на арабски език, които отправят подобни предложения за присъединяване към руската армия. Единият включва публикации с покани и списъци с имена, а другият рекламира големи бонуси за записване в „елитен батальон“.

През септември кенийската полиция заяви, че е разбила предполагаем „трафикантски синдикат“, който, по думите ѝ, е примамвал кенийци с предложения за работа, но ги е изпращал да се бият в Украйна.

Катерина Степаненко, научен сътрудник в Института за изследване на войната, каза пред BBC, че някои общински и регионални власти в Русия са предлагали парични стимули до 4000 долара на лица като HR специалисти и местни жители, които вербуват руснаци или чужденци за военна служба.

Тя казва, че Кремъл първоначално е използвал по-големи структури като частната военна група „Вагнер“ и затворническата система за набиране, но от 2024 г. насам също така „използва местни хора и по-малки компании“. Това, добавя тя, „ми подсказва, че тези по-ранни версии на вербуване вече не генерират същия брой новобранци“.

Междувременно Хабиб вече е обратно в Сирия, след като, по думите му, е подкупил няколко командири, за да прекратят договора му. Омар в крайна сметка е получил руско гражданство и също е успял да се върне в Сирия. Двама от сирийците, с които е служил, са мъртви, според семействата им.