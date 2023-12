Двама души са убити, а един е ранен след стрелба в Швейцария

Ш вейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който уби двама души и рани друг в южния швейцарски град Сион.

Полицията съобщи, че малко преди 8 ч. сутринта (7 ч. по Гринуич) мъж е стрелял по хора на две различни места в живописния град в алпийския регион Уолис.

