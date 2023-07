Зеленски за членството в НАТО: Безпрецедентно и абсурдно е да няма срок

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува НАТО, като каза, че е „абсурдно“ да не се определя времева рамка, в която Украйна да бъде поканена да се присъедини към военния съюз, съобщава ВВС .

Според президента на Украйна така се "оставя възможност за изтъргуване на членството на Украйна в НАТО в преговорите с Русия".

"Ценим нашите съюзници. Ценим нашата обща сигурност. И винаги оценяваме открития разговор. Украйна ще бъде представена на срещата на върха на НАТО във Вилнюс. Защото става дума за уважение. Но Украйна също заслужава уважение. Сега, по пътя към Вилнюс, получихме сигнали, че се обсъждат определени формулировки без Украйна", написа той в остро изявление в Twitter.

"Това е безпрецедентно и абсурдно, когато не е определена времева рамка нито за поканата, нито за членството на Украйна. Докато в същото време се добавят неясни формулировки за "условия" дори за поканата към Украйна", пише още Зеленски.

"Изглежда, че няма никаква готовност нито да покани Украйна в НАТО, нито да я направи член на Алианса".

"Това означава, че се оставя възможност за изтъргуване на членството на Украйна в НАТО в преговорите с Русия. А за Русия това означава мотивация да продължи своя терор", категоричен е Зеленски.

"Несигурността е слабост. И аз ще обсъдя това открито на срещата на върха", пише той.

