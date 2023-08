Белият дом: Санкциите са срещу насилственото преместване на украински деца в Русия

П резидентът на САЩ Джо Байдън обяви нови санкции срещу детски център в Крим, тъй като твърди, че руските власти прехвърлят там украински деца против волята на родителите им. Москва настоява, че изпраща децата в центъра, за да ги предпази от украинския обстрел.

With today's designations and visa restriction, the United States is demonstrating its commitment to promoting accountability for the atrocities inflicted by Russia on the people of Ukraine particularly children. https://t.co/gufbx4SNRs — Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 24, 2023

В изявление от Белия дом Байдън каза, че санкциите са насочени срещу лицата, участващи в "насилственото преместване на хиляди украински деца в Русия". Той твърди, че "тези деца са били откраднати от родителите им и държани отделно от семействата им", като настоява да бъдат върнати в семействата им, съобщи Си Ен Ен.

В списъка на Министерството на финансите със санкции, свързани с Русия, бяха добавени около 11 руснаци, както и "Артек" - комплекс от девет развлекателни и образователни лагера за деца, разположени в Крим.

Макар че "Артек" обикновено приема деца от Русия и околните държави за летни лагери, от миналата година той е приел хиляди деца от Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие. "Артек" е един от няколкото базирани в Русия обекти, в които са настанени деца, евакуирани поради заплахата от украински артилерийски и ракетни атаки.

The United States announced sanctions against 11 Russians and two re-education facilities reportedly involved in the forced transfer of thousands of Ukrainian children, accusing Moscow of war crimes and crimes against humanity. https://t.co/o2dvjtieEV — Stars and Stripes (@starsandstripes) August 25, 2023

Директорът на "Артек" Константин Федоренко е сред санкционираните лица, както и Владимир Коваленко, който ръководи патриотични младежки лагери в Крим. Списъкът се допълва от служители по правата на децата и образованието от няколко руски територии. По-голямата част от изброените, както и Артек, вече са били санкционирани от ЕС и Великобритания.

През март Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и руския комисар по правата на детето Мария Лвова-Белова по обвинения в "незаконно депортиране и прехвърляне" на деца от Украйна. Русия не е страна по Римския статут на МНС и следователно не признава юрисдикцията му.

Путин настояваше, че Москва действа законно, като през юни заяви, че правителството му "премества децата от зоната на конфликта и спасява живота им".

В някои случаи руските служители "евакуираха цели сиропиталища и го направиха абсолютно законно, защото ръководителите на тези сиропиталища бяха техни законни представители", каза Путин. "Никога не сме били против децата да се събират със семействата си, ако, разбира се, техните роднини се появят."

The U.S. State Department on Thursday imposed sanctions on 13 people and entities it said are reportedly connected to the forced deportation and transfer of Ukraine’s children, as Washington ramps up pressure on Moscow over its invasion. | @Reuters https://t.co/c7YKE0kfM6 — Inquirer (@inquirerdotnet) August 25, 2023

През април Лвова-Белова заяви, че много деца са били настанени в руски летни лагери и курорти по молба на семействата им. "Те са били преместени доброволно, защото родителите им са поискали безопасно място, където децата да могат да продължат образованието си", каза тя и добави, че въпреки някои забавяния, непълнолетните редовно са се събирали с роднините си, когато те са идвали да ги приберат.