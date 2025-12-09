Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че евентуалното решение на Върховния съд срещу правомощията му да налага мита би застрашило националната сигурност.

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп, макар че все още не е определена дата за произнасяне на решение.

Няколко компании и щати, управлявани от Демократическата партия, също са подали жалби в Американския съд за международна търговия, твърдейки, че митата са неконституционни, тъй като правомощието да ги налага се намира в ръцете на Конгреса.

„Най-голямата заплаха в историята за националната сигурност на Съединените щати би било отрицателно решение на Върховния съд на САЩ по въпроса за митата“, написа американският президент в социалните мрежи.

🚨 JUST IN: SCOTUS signals Trump win—may let him fire a (Democrat) member of the Federal Trade Commission without cause.



Article II is clear: President heads Executive Branch, no debate!



Do you stand with President Trump on this?



A. Hell yeah

B. No pic.twitter.com/ilOIHIKlKs — 𝔉🅰𝒏 Karoline Leavitt (@WHLeavitt) December 9, 2025

Според Тръмп Съединените щати биха били „финансово беззащитни“, ако Върховният съд се произнесе срещу него, предаде АФП.

„Няма да ни позволят да правим това, което другите вече правят!“, пише още той в публикацията, заедно със снимка на френския президент Еманюел Макрон по време на посещението му в Китай миналата седмица.

На 7 декември Макрон заплаши Китай с мита „в следващите месеци“, ако Пекин не предприеме мерки за намаляване на огромния си търговски излишък с Европейския съюз.

Тръмп заяви, че „благодарение на митата, които се прилагат лесно и бързо, националната ни сигурност е значително подобрена и ние сме станали най-силната във финансово страна в света. Само мрачни и зловещи сили биха искали да видят края на това!!!“

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Рейтингът на одобрение на републиканския президент е спаднал до най-ниската си точка откакто се върна на поста си през януари, особено заради разходите за живот, за които американците обвиняват поне отчасти митата. Инфлацията в САЩ се ускори през септември до 2,8% на годишна база.

Въпросът предизвика разкол и в движението MAGA. Бившият близък съюзник на Тръмп Марджъри Тейлър Грийн, която се дистанцира от него през ноември, каза, че президентът не е обърнал достатъчно внимание на достъпността.

Миналата седмица Costco стана най-голямата и най-известна американска компания, която оспори митата, които са в основата на политиката на Тръмп за справяне с „хроничния дисбаланс в търговията на САЩ“, и за оказване на дипломатически натиск върху други страни. В иска се твърди, че митата са незаконни.