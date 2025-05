Русия забранява "Хари Потър" и "Игра на тронове" заради "идеология без деца"

Р усия предприема мерки срещу популярни телевизионни продукции като "Игра на тронове", "Сексът и градът" и филмите за "Хари Потър", обвинявайки ги в насърчаване на "идеология без деца", съобщи Newsweek. Този ход е част от новоприет закон, който забранява "публичната пропаганда на идеи за доброволен отказ от раждане на деца". Кампанията идва във време, когато Москва се бори със спад в раждаемостта и загуба на население на фона на руската инвазия в Украйна.

„Жената не дължи нищо на държавата“

Според прогнозите, населението на Русия може да намалее до 132 милиона души през следващите две десетилетия, а Организацията на обединените нации предупреждава, че в крайни случаи броят на жителите може да се свие до 83 милиона до началото на следващия век. На 1 септември влиза в сила заповед на Роскомнадзор, която забранява "идеологията без деца", а филмите, промотиращи подобен начин на живот, няма да получават сертификати за разпространение.

Съгласно наредбите, администраторите на дигитални платформи, включително социални мрежи и онлайн киносалони, ще бъдат задължени незабавно да премахнат незаконното съдържание. Забраната обхваща съдържание, което насърчава или оправдава отказа от деца, изразява положително отношение към такъв избор или създава изкривена представа за социалната му еквивалентност.

Сред популярните произведения, които могат да бъдат засегнати, попадат "Сексът и градът", "Игра на тронове", "Къща от карти" и "Хари Потър". Например, в поредицата за "Хари Потър" професор Макгонъгол е бездетна, макар да не е известно дали това е съзнателен избор или поради други причини.

