Рупърт Гринт от „Хари Потър“ стана татко за втори път

З вездата от „Хари Потър“ Рупърт Гринт беше заснет с новороденото си бебе, след като стана баща за втори път.

36-годишният актьор, който изигра Рон Уизли, излезе в Хампстед, Лондон, с дългогодишната си приятелка Джорджия Груум и бебето им.

Рупърт, облечен изцяло в черно, се усмихваше, докато държеше новороденото на гърдите си по време на семейната разходка.

Harry Potter star Rupert Grint is a dad again! Actor 'secretly welcomes second child' with girlfriend Georgia Groome five years after birth of daughter Wednesday https://t.co/mIg2drNh4b