Половин милион протестиращи в Барселона, затвориха символи

З атвориха "Саграда Фамилия" заради безредиците в Барселона. Входът на една от най-големите туристически атракции беше блокиран от протестиращи. В петия ден от демонстрациите срещу присъдите на лидерите на каталунските сепаратисти, обща стачка парализира града.

Влаковете не се движат, а пътищата са затворени от гневни привърженици на независимостта на Каталуния от Испания. Отложена беше и футболната среща между отборите на "Барселона" и "Реал Мадрид" на 26 октомври. По-късно тази вечер се очаква хиляди от цяла Каталуния да се съберат на голяма демонстрация пред университета.

"Отговорните за тези актове на насилие ще бъдат идентифицирани и изправени пред съда, за да понесат съответните наказания. Няма място за безнаказаност за тези сериозни изблици на насилие, на които станахме свидетели през последните дни в няколко града на Каталуния", каза министър-председателят на Испания Педро Санчез.

Сблъсъци на летището в Барселона, нахлу полиция

Повече от половин милион души се събраха в Барселона днес в знак на протест срещу осъждането в Испания на девет сепаратистки лидери за дълги затворнически срокове заради неуспялата кампания за независимост, съобщи местната полиция.

