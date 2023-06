Балон с горещ въздух: Какво се случи на срещите между Китай и САЩ

К итайският лидер Си Цзинпин и висшият американски дипломат Антъни Блинкен се срещнаха в Пекин на 19 юни, като решаваща стъпка към заздравяване на американско-китайските връзки, които се влошиха след спор за китайски балон за наблюдение по-рано тази година.

Блинкен е първият държавен секретар на САЩ, който посещава Пекин от пет години насам, и разговорите му с висши китайски служители се разглеждат като ключов тест за това дали може да се постигне някакъв вид размирие в момент на продължаващо недоверие.

Китай: Това е най-големият риск в отношенията със САЩ​

Несигурността относно това дали Си и Блинкен ще се срещнат по време на двудневното посещение допълнително подчерта обтегнатите отношения между САЩ и Китай, а неуспехът да се насрочи среща на четири очи щеше да бъде възприет от Вашингтон като пренебрежително отношение, което се разминава с редица предишни посещения на висши американски дипломати.

Срещата, която се състоя в огромната Голяма зала на народа в Пекин, беше публично обявена от САЩ едва около час преди да се състои.

"Двете страни постигнаха напредък и постигнаха съгласие по някои конкретни въпроси. Това е много добре", каза Си, говорейки на Блинкен в излъчените реплики, докато двете делегации седяха една срещу друга на дълга маса, начело на която стоеше китайският лидер.

Си изрази надежда, че с посещението си Блинкен "ще допринесе повече за стабилизирането на отношенията между САЩ и Китай", като добави, че "взаимодействието между държавите винаги трябва да се основава на взаимно уважение и искреност".

Двете световни сили все по-често се сблъскват с противоречия по редица въпроси, вариращи от близките връзки на Пекин с Москва до американските усилия за ограничаване на продажбата на модерни технологии на Китай.

Ключово значение сред тези опасения има възстановяването на нарушените линии на комуникация, които се сринаха през последната година, особено когато става въпрос за военния обмен на високо равнище - което поражда опасения във Вашингтон, че една грешка или инцидент може бързо да прерасне в конфликт.

По-рано тази година китайски балон за наблюдение - засечен да прелита над САЩ и да виси над чувствителни военни обекти, преди в крайна сметка да бъде свален от американски изтребител - доведе до ново влошаване на отношенията и доведе до отмяната от страна на Блинкен на планирано посещение в Пекин.

"Трябва да се направи избор"

Приблизително тричасовата среща между Блинкен и главния съветник по външните работи на Китай Ван И по-рано сутринта подчерта дълбоките предизвикателства пред преодоляването на недоверието и търканията, които са станали характерни за отношенията.

Нарастващото влияние на китайското правителство в международен план и все по-авторитарният контрол у дома принудиха САЩ да преосмислят начина, по който управляват отношенията си с тази сила през последните години.

Повтаряйки типичната за Пекин реторика, Уанг обвини Вашингтон за "погрешното възприемане" на Китай като "основна причина" за влошаването на отношенията между двете страни и поиска САЩ да спрат да "потискат" технологичното развитие на Китай и да раздухват "китайската заплаха", според прочетеното от китайската държавна телевизия CCTV.

"Трябва да обърнем низходящата спирала на китайско-американските отношения, да насърчим връщането към здравословно и стабилно развитие и съвместно да намерим правилния път за съвместното съществуване на Китай и Съединените щати в новата ера", заяви Уанг, като добави, че посещението на Блинкен идва в "критичен момент в американско-китайските отношения, когато трябва да се направи избор между диалог или конфронтация, сътрудничество или конфликт".

Държавният секретар на САЩ пристигна в Пекин

Уан също така повтори, че Тайван е един от "основните интереси" на Китай, по отношение на който "няма място за компромис или отстъпление".

Китай гледа на предстоящото посещение на Блинкен с дълбоко недоверие и ниски очаквания

Самоуправляващият се демократичен остров, за който управляващата китайска комунистическа партия претендира, но никога не е контролирала, все по-често се превръща в поредното огнище на напрежение в отношенията между САЩ и Китай.

По време на срещата Блинкен е подчертал необходимостта страните да управляват "отговорно" съперничеството си чрез "отворени канали за комуникация", за да гарантират, че то "няма да премине в конфликт", се казва в изявление на говорителя на Държавния департамент Матю Милър.

САЩ ще продължат да използват дипломацията си, за да "отстояват интересите и ценностите на американския народ", заяви Блинкен, според изявлението, което описва разговорите като "откровени и продуктивни" и посочва, че те включват обсъждане на потенциално сътрудничество по общи транснационални предизвикателства.

Напредък в диалога?

Като цяло коментарите на Уанг бяха по-борбени от тези на китайския външен министър Цин Ган, който се срещна с Блинкен предишния ден. Цин заяви, че двете страни са се договорили да "развиват диалога, обмена и сътрудничеството" и да "поддържат взаимодействието на високо равнище", според съобщение от Пекин.

Неделната среща на Блинкен с Цин, която продължи повече от пет часа и след това завърши с работна вечеря, доведе до напредък "в редица области", като и двете страни показаха "желание да намалят напрежението", заяви пред репортери в неделя високопоставен служител на Държавния департамент.

Въпреки това по време на срещата станаха ясни и "дълбоките различия" между САЩ и Китай, добави служителят.

До момента никоя от страните не е споменала конкретни споразумения.

Макар че Цин притежава титлата външен министър, той има по-малко власт от Уан, който ръководи външната политика на страната чрез позицията си сред основното ръководство на партията.

Първоначално планираното посещение на Блинкен в началото на февруари беше договорено като продължение на приятелската среща на четири очи между президента на САЩ Джо Байдън и китайския лидер Си в кулоарите на Г-20 в Бали през ноември.

Тази среща - първата лична между двамата лидери в качеството им на президенти - беше разглеждана като ключова стъпка във възстановяването на някои линии на комуникация, които Пекин прекъсна миналата година след посещението на тогавашния председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван.

Както САЩ, така и Китай омаловажиха очакванията за голям пробив по време на посещението на Блинкен.

Преди срещата Вашингтон се стараеше да управлява очакванията, като миналата седмица високопоставен служител на Държавния департамент заяви пред репортери, че не очаква "дълъг списък с резултати".

Междувременно и двете страни се ориентират как срещите ще се харесат на съответната им вътрешна аудитория.

В САЩ въпросът за това колко силно да се противодейства на Китай се превърна в тема на разгорещен политически дебат - някои законодатели упрекнаха администрацията на Байдън, че се е срещнала с Пекин.

Китай смята, че Вашингтон активно се опитва да попречи на развитието му, и също така е наясно, че САЩ навлизат в цикъл на президентски избори, в който ястребската реторика срещу тях може да се засили още повече.

Неговите официални представители се срещат с Блинкен и в среда, в която китайските държавни медии и официалната реторика отдавна представят Вашингтон като недобросъвестен участник, отговорен за дестабилизирането на връзките.