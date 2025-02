Байдън подписа договор с водеща агенция за таланти в Лос Анджелис

Б ившият президент на САЩ Джо Байдън подписа договор с водещата агенция за таланти в Лос Анджелис – Creative Artists Agency (CAA), което представлява значителна стъпка в оформянето на бъдещата му кариера след Белия дом.

Сътрудничеството с CAA не е първо за Байдън – агенцията го представляваше и в периода 2017 – 2020 г.

„Президентът Байдън е един от най-уважаваните и влиятелни гласове на Америка в националните и глобалните дела“, заяви Ричард Ловет, съпредседател на CAA. „Неговият доживотен ангажимент към обществената служба е такъв на единство, оптимизъм, достойнство и възможности. За нас е голяма чест да си партнираме отново с него.“

Biden signs with Los Angeles talent agency https://t.co/4hLtHL3094 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 4, 2025

Агенцията има дългогодишни връзки и с други политически фигури, сред които бившият президент Барак Обама и първата дама Мишел Обама.

Въпреки че 82-годишният Байдън остава до голяма степен дискретен относно бъдещите си планове след петдесетилетната си кариера в обществената служба, при напускането на Белия дом през януари той увери своите поддръжници: „Ние напускаме поста, ние не напускаме битката.“

Joe Biden has signed with Hollywood talent agency CAA. pic.twitter.com/V8etLFvuPc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 3, 2025

Тъй като са изминали едва две седмици от края на мандата му, засега няма информация дали Байдън работи по нова книга или друг значим проект.

По време на предишното си сътрудничество с CAA той публикува мемоарите Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose през 2017 г.

Книгата, в която Байдън разказва за загубата на най-големия си син Бо, се превърна в бестселър №1 на New York Times и даде старт на турнето American Promise, широко възприемано като стъпка към кандидатурата му за президент през 2020 г.

Байдън е бил забелязан в родния си щат Делауеър, където продължава да поддържа връзка с бивши помощници и сътрудници. Наскоро семейството му се увеличи с още едно поколение – той стана прадядо след раждането на внучката си, дъщеря на Наоми Байдън.

Въпреки че CAA е по-известна с работата си с холивудски звезди и знаменитости от A-листата, агенцията често сътрудничи и с политици, както и с организации за социално застъпничество. Партньорството на семейство Обама с CAA чрез тяхната продуцентска компания Higher Ground доведе до създаването на наградени филми и телевизионни предавания, включително носителя на „Оскар“ документален филм American Factory.

Освен това бившият кандидат за президент и държавен секретар Хилари Клинтън също подписа с CAA за представителство на нейните издателски проекти, включително книгата Hard Choices, която описва мандата ѝ като първи дипломат на САЩ.

