Байдън и Харис прекъснаха ваканцията си, върнаха се спешно в Белия дом

П резидентът на САЩ Джо Байдън и вицепрезидентът Камала Харис прекъснаха зимната си ваканция и се върнаха спешно в Белия дом, предадоха световните агенции.

Нито единия засега не е направил официално изявление за причините,

оставяйки нацията да гадае за внезапната промяна. Байдън, който се очакваше да прекара Коледа в Делауеър се върна във Вашингтон и от летището се отправи веднага към Белия дом.

Камала Харис пък отмени пътуването си до Калифорния и също остана в столицата. Очакваше се тя да остане в Лос Анджелис до понеделник, но от кабине ѝ не дадоха обяснение за внезапната промяна в плановете.

🔥🚨BREAKING: Joe Biden has arrived at the White House after canceling his Delaware holiday stay. Kamala Harris also returned to the White House under an emergency. There is still no confirmation on why Biden and Harris returned. pic.twitter.com/8WnCNnFmUA