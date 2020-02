Автомобил се вряза в тълпа в Германия, 30 ранени

Д есетки ранени в Германия, след като автомобил се вряза в тълпа, събрала се за Карнавалния парад в германския град Волкмарсен.

Говорител на полицията посочи, че няколко от пострадалите са приети в болница с опасност за живота.

Германската полиция съобщи, че водачът на автомобила е задържан. Той е местен мъж на 29 години. Според властите има доказателства, че нападението е било умишлено, но засега няма данни да има политически мотиви зад атаката. Мъжът досега не е бил известен на полицията.

Разследването се води от Главната прокуратура на Франкфурт.

По информация на очевидци, сребрист „Мерцедес” комби е заобиколил огражденията и се е насочил към участниците в карнавалното шествие.

Местните медии съобщават, че има деца сред ранените. Свидетели на станалото твърдят, че шофьорът изглежда умишлено е вкарал колата си сред тълпата.

Автомобилът е изминал около 30 метра, преди да спре, след като блъснал първите хора.

Появиха се твърдения, че шофьорът се е насочвал конкретно към децата.

Извършителят не е бил пиян и по време на атаката е получил наранявания. Негова съседка разказва, че го е срещнала преди това и той е изглеждал като дрогиран. Мъжът ѝ казал, че скоро ще се появи в новините.

От съображения за сигурност полицията в Хесен отмени традиционните карнавали във всички градове на провинцията

