Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус с около 30 туристи падна в пропаст в Шри Ланка. В инцидента са загинали 14 пътници и водачът на превозното средство, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на полицията в Шри Ланка.
ราวณาஎல்ல பஸ் விபத்தின் சில புகைப்படங்கள்...
மேலதிக விபரம் >>>
Поради все още неясна причина автобусът, който се е движел вчера вечерта в планинския район Ела, на 130 километра източно от столицата на Шри Ланка Коломбо, първо се е ударил в друго превозно средство, а после е паднал пропастта покрай пътя, поясни местната полиция.
Tragedy 😢
3 persons reported dead & 12 others injured among those in the bus that toppled down a precipice near the 24th km post on the Ella-Wellawaya main road.
The injured admitted to the Badulla Teaching Hospital.
Personnel from the police, Special Task Force, army and air…
Сред жертвите няма чуждестранни граждани. Ранените в катастрофата са 16, но сред тях също няма чужденци.
Sri Lanka Army personnel, including members of the Commando Regiment and Vijayabahu Infantry Regiment, conducting a high-risk rescue operation late at night to retrieve injured passengers from a bus that plunged nearly 500 meters into a ravine on the Ella–Wellawaya road.