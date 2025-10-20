Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

В исокото кръвно налягане често е неправилно разбрано, което води до митове и заблуди за хипертонията.

Много хора смятат, че то винаги има предупредителни симптоми, но всъщност често протича тихо, без ясни признаци. Независимо от възрастта, здравословният начин на живот, редовните прегледи и вниманието към храненето и стреса са от ключово значение за поддържането на нормално кръвно налягане и предпазването от усложнения.