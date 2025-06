Австралия отменя забраната за даряване на кръв и плазма за хомосексуалисти

В Австралия се отменят правилата, които на практика забраняваха на всички сексуално активни гейове и бисексуални мъже да даряват кръв и плазма, пише BBC.

Правилата, първоначално въведени с цел да се намали рискът от даряване на кръв от групи с по-висок риск от заразяване с ХИВ, ще започнат да се отменят от следващия месец, след като подобни стъпки бяха предприети в Обединеното кралство и САЩ.

Въпреки това, съгласно промените Австралия ще стане първата страна в света, която ще премахне всички ограничения за даряване на плазма, свързани със сексуалната активност, съобщава националната служба за кръводаряване Lifeblood.

Новите правила са одобрени от регулатора на здравните продукти в страната и се очаква да разширят кръводарителския контингент с 625 000 души.

„Животът на австралийците ще бъде спасен от това закъсняло и важно решение“, каза Родни Крум от кампанията „Let Us Give“, която лобира за промяната.

