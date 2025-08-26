Свят

Австралия експулсира иранския посланик

Причината - участието на Техеран в две антисемитски атаки

26 август 2025, 09:17
Австралия експулсира иранския посланик
Източник: iStock photos/Getty images

А встралия ще експулсира иранския посланик в Канбера, заради участието на Иран в две антисемитски атаки в страната, съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от "Ройтерс".

Австралийските разузнавателни служби са достигнали до заключение за връзка между Иран и две нападения – срещу ресторант в Сидни и срещу джамия в Мелбърн, уточни Албанезе.

"Австралийска организация за разузнаване и сигурност (АОРС) събра достатъчно достоверна информация, за да стигне до едно дълбоко тревожно заключение. Иранското правителство е ръководило поне две от тези атаки. Иран се е опитал да прикрие участието си, но АОРС оценява, че той стои зад атаките", заяви Албанезе пред репортери, позовавайки се на основната вътрешна разузнавателна агенция.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. австралийски домове, училища, синагоги и превозни средства станаха обект на антисемитски вандалски нападения и палежи, отбелязва "Ройтерс".

При последния инцидент през юли полицията обвини мъж за палеж на синагога, докато в нея е имало поклонници.

"Това са изключителни и опасни актове на агресия, ръководени от чужда държава на австралийска земя", заяви Албанезе на пресконференция. "Това бяха опити да се подкопае социалното сближаване и да се сее раздор в нашето общество", добави той.

Австралия преустанови дейността на посолството си в Техеран и всички негови дипломати са в безопасност в трета държава, каза още австралийският премиер.

Той допълни, че неговото правителство ще обяви Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
австралия иран посланик
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Зряла като смокиня

Зряла като смокиня

С викове

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швейцария- цена на жилищата, транспорта и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швейцария- цена на жилищата, транспорта и още нещо

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
17 породи котки, които пускат по-малко козина

17 породи котки, които пускат по-малко козина

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 23 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 23 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево

България Преди 23 минути

При инцидента загина жена, а четирима души бяха ранени

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Свят Преди 1 час

Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на огъня

След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

България Преди 1 час

По случая беше отстранен директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове”

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Общият навик на Бил Гейтс и Леонардо да Винчи: Правете го 10 минути на ден и ще мислите ясно

Любопитно Преди 1 час

Леонардо да Винчи и Бил Гейтс споделят един ключов навик, прост, но невероятно ефективен

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

България Преди 2 часа

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Свят Преди 2 часа

Той обвини Лиза Кук в злоупотреби и поиска по-ниски лихви

Откриват нова детска градина в Костинброд

Откриват нова детска градина в Костинброд

България Преди 2 часа

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Малка шепа от тази закуска на ден може да забави стареенето

Любопитно Преди 2 часа

Звучи шантаво, но една лека закуска може да ви помогне да живеете по-дълго

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

Технологии Преди 2 часа

Мъск смята, че двете компании вредят на Grok и конкуренцията

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Русия разполага стелт изтребители на фронтовата линия близо до Китай

Свят Преди 2 часа

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

„Български пощи“ преустановяват временно приемането на всички пратки за САЩ

България Преди 2 часа

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне</p>

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

България Преди 3 часа

​Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Свят Преди 11 часа

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Свят Преди 11 часа

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

6 храни, с които да прекаляваш без да надебеляваш

Edna.bg

Сексскандал разтърси Алкмаар преди реванша на Левски

Gong.bg

Най-красивата футболистка ще радва феновете в САЩ

Gong.bg

"Крещях да извадят детето ми": Говори една от ранените при тежката катастрофа край Севлиево

Nova.bg

Най-безопасните страни в света за 2025 г. (СНИМКИ)

Nova.bg