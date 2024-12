След катастрофата с азербайджанския самолет: Авиокомпании отменят полетите си до Русия

Н яколко авиокомпании обявиха спиране на полетите до руските градове, след като западни експерти и САЩ предположиха, че катастрофата на азербайджанските авиолинии тази седмица може да е била причинена от руска противовъздушна ракета.

Москва отказа да коментира съобщенията, че самолетът може да е бил свален случайно от нейната противовъздушна отбрана. Русия каза, че Грозни, чеченската столица, където е трябвало да кацне самолетът, е била атакувана от украински дронове този ден. Той се разби близо до казахстанския град Актау в сряда, убивайки 38 от 67-те души на борда.

