Арестуваха мъж, инжектирал неизвестно вещество в храни в супермаркети в Лондон

Б ританската полиция съобщи, че е арестувала човек, който инжектирал снощи неизвестно вещество в преработени меса и храни за приготвяне в микровълнова печка в три супермаркета в Лондон, предаде "Ройтерс".

