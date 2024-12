Арестуваха бивш португалски национал за домашно насилие

Б ившият португалски национал Рубен Семедо е задържан заради домашно насилие, съобщи авторитетното издание A Bola, позовавайки се на Correio da Manhã.

Рубен Семедо е задържан, след като партньорката му е подала жалба за домашно насилие и изблици на агресия от страна на футболиста. Първоначално жената не е успяла да се освободи от Семедо, но в крайна сметка е избягала от дома му и е отишла в близкия полицейски участък, където е получила подкрепа от органите на реда.

„Арестът е извършен от ескадрона за криминално разследване на полицейския отдел на Вила Франка де Ксира“, потвърждават властите в изявление.

Ruben Semedo has been arrested for ‘raping’ young girl pic.twitter.com/eUECr6rAsf