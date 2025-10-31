Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Ф БР обяви, че е предотвратило потенциална терористична атака през уикенда на Хелоуин.

Това заяви директорът Федералното бюро за разследване Каш Пател в петък, предава Си Ен Ен.

"Тази сутрин ФБР осуети потенциална терористична атака и арестува множество лица в Мичиган, за които се твърди, че са планирали насилствена атака през уикенда на Хелоуин. Очаквайте още подробности", обяви Пател.

"Благодарим на мъжете и жените от ФБР и правоохранителните органи навсякъде, които стоят на стража 24/7 и продължават мисията ни да защитим родината", добави Пател.