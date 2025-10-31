Свят

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

ФБР арестува множество лица в Мичиган

31 октомври 2025, 14:50
Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака
Източник: iStock/GettyImages

Ф БР обяви, че е предотвратило потенциална терористична атака през уикенда на Хелоуин.

Това заяви директорът Федералното бюро за разследване Каш Пател в петък, предава Си Ен Ен.

ФБР предотврати странна атака във Вашингтон

"Тази сутрин ФБР осуети потенциална терористична атака и арестува множество лица в Мичиган, за които се твърди, че са планирали насилствена атака през уикенда на Хелоуин. Очаквайте още подробности", обяви Пател.

ФБР спря атака на „Ислямска държава“ в САЩ

"Благодарим на мъжете и жените от ФБР и правоохранителните органи навсякъде, които стоят на стража 24/7 и продължават мисията ни да защитим родината", добави Пател.

Източник: CNN    
Терористична атака ФБР Хелоуин
