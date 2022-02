Анджелина Джоли със сълзи на очи за жените и децата, "за които законът идва твърде късно"

Х оливудската актриса Анджелина Джоли се обяви в подкрепа на подновяването на действието на изтекъл преди доста време американски закон за защита от домашно насилие, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Тя изрази позицията със сълзи на очите в реч, която произнесе в Конгреса на САЩ. С треперещ глас Джоли говори за жените и децата, "за които това законодателство идва прекалено късно".

"Застанала тук в центъра на властта на нашата нация, мога да мисля само за всички, които са били принудени да се чувстват безсилни пред насилниците си заради система, която не успява да ги защити", заяви актрисата и правозащитничка, облечена в черен костюм и с перли.

Часове по-късно двупартийна комисия от американски сенатори обяви, че е постигнато споразумение за подновяване на действието на разпоредбата.

Законът за насилието над жени изтече в края на 2018 г. и президентът на САЩ Джо Байдън, докато беше сенатор, води кампания за възобновяването му.

Камарата на представителите го одобри преди година, но той се забави в Конгреса заради спорове за достъпа до оръжия и други проблеми.

