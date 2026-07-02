Свят

Американски военен изчезна след авария на хеликоптер в Арабско море

Причините за инцидента с MH-60S Seahawk се разследват

2 юли 2026, 07:09
Американски военен изчезна след авария на хеликоптер в Арабско море
Източник: БТА

Е дин американски военнослужещ е в неизвестност, а други трима са ранени, но в стабилно състояние, след като хеликоптерът им MH-60S Seahawk е извършил аварийно кацане в Арабско море, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират американските въоръжени сили, според които засега няма данни катастрофата да е причинена от враждебни действия.

"Силите на ВМС на САЩ в региона в момента търсят останалия изчезнал член на екипажа. Причината за инцидента се разследва", се казва в изявление на 5-ти военноморски флот на САЩ. Според него хеликоптерът е бил разположен в региона на борда на самолетоносача "Джордж Буш".

Кацанията на хеликоптери във вода могат да бъдат опасни дори за опитни пилоти, като се има предвид склонността на летателните апарати с висок център на тежестта да се преобръщат при контакта с водата, отбелязва Ройтерс.

Американските сили в региона са в състояние на повишена готовност на фона на периодичните стълкновения въпреки примирието между САЩ и Иран.

Хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разби в Аляска

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MH-60S Seahawk, често наричан „Найтхоук“ (Knighthawk), е многоцелев хеликоптер с два турбовални двигателя, произвеждан от Sikorsky Aircraft за Военноморските сили на САЩ. Той служи като универсален транспортен и боен летателен апарат, който оперира от широк спектър военноморски съдове, включително самолетоносачи, десантни кораби и кораби за бойна поддръжка. MH-60S е ключов актив в състава на ескадрилите за морски бой с хеликоптери (Helicopter Sea Combat, HSC) на ВМС.

Разработката на MH-60S започва в края на 90-те години на XX век като заместител на остаряващия флот от транспортни хеликоптери CH-46 Sea Knight и хеликоптери за бойно търсене и спасяване HH-60H Rescue Hawk. За да отговори на разнообразните изисквания, Sikorsky създава хибриден корпус, комбиниращ основния фюзелаж, кабината и силовата установка на американския армейски UH-60L Black Hawk с двигателите, роторната система и динамиката на военноморския SH-60B Seahawk. Тази уникална комбинация осигурява голяма кабина за превоз на товари и персонал, като същевременно запазва военноморските оперативни способности. Първият полет на MH-60S е през януари 2000 г., а типът влиза на въоръжение във ВМС на САЩ през 2002 г.

Проектиран за гъвкавост, MH-60S разполага с модерна „стъклена кабина“ с цифрови многофункционални дисплеи, което намалява натоварването на пилота и подобрява ситуационната осведоменост. Основните му мисии включват вертикално снабдяване (VERTREP), борба с надводни цели (ASuW), бойно търсене и спасяване (CSAR), поддръжка на военноморски специални операции и медицинска евакуация (MEDEVAC). За бойните си роли MH-60S може да бъде оборудван с комплект за въоръжаване (Armed Helicopter Kit), който му позволява да носи ракети AGM-114 Hellfire, 70-мм неуправляеми ракети и обслужвани от екипажа картечници като M240 и GAU-21 калибър .

За разлика от своя морски аналог, MH-60R Seahawk, MH-60S не разполага с потапящ се сонар или детектор на магнитни аномалии за борба с подводници. Вместо това неговата конструкция е оптимизирана за транспортни мисии и атаки срещу надводни цели. Големите врати на кабината и просторният интериор могат да поберат до 13 войници с пълно бойно снаряжение или вътрешен товар. Гъвкавостта и надеждността на „Найтхоук“ са го превърнали в незаменима работна машина за военноморската авиация, поддържаща широк спектър от логистични, хуманитарни и бойни операции по целия свят.

 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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