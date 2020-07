Изтребител на ВВС на САЩ се разби по време на кацане

И зтребител на ВВС на САЩ F-16 Viper се разби по време на кацане във военна база в Ню Мексико. Пилотът е катапултирал и е успял да се спаси с леки наранявания, съобщиха ВВС на страната, цитирани от Fox News.

"F-16 Viper от 49-та ескадрила катастрофира днес, при кацане в базата на военновъздушните сили на САЩ, Холомен около 18.00 ч. местно време. Единственият пилот на борда безопасно катапултира, беше му оказана медицинска помощ поради леки наранявания", уточняват военните.

Причините за инцидента се разследват.

Според Fox News това е петата катастрофа на боен самолет в САЩ от месец май насам.

A USAF F-16 Viper from the 49 WG crashed during landing at Holloman AFB at approximately 1800 MDT today. The sole pilot on board successfully ejected and is currently being treated for minor injuries.



Emergency responders are on scene.



