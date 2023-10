Десноцентристките партии печелят ключови регионални избори в Германия

Д есеноцентристките сестрински партии ХДС и ХСС спечелиха регионалните избори в двете южни провинции на Германия Бавария и Хесен, а политическите сили от управляващата коалиция на канцлера Олаф Шолц се представиха слабо, показват първите прогнозни резултати, цитирани от ДПА.

Германската социалдемократическа партия на Шолц (ГСДП) и коалиционните им партньори Зелените и либералната Свободна демократическа партия (СвДП) понасят рекордни загуби. ГСДП постигна исторически най-слабия си резултат в Хесен, показват екзитполовете на обществените телевизии Цет Де Еф и АРД.

It's a big weekend for German politics with two state elections not expected to deliver any good news for Chancellor Olaf Scholz's government https://t.co/2SXPByO8qP