Политически лидер: Ако РСМ не влезе в ЕС, част от нея ще се присъедини към България, друга - към Албания

Л идерът на опозиционната македонска партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети се обърна към премиера Християн Мицкоски с предупреждението, че всяко отклонение от пътя към ЕС ще предизвика разделение в РС Македония. Това съобщават местни медии.

„Ако Македония не продължи пътя си към ЕС, тогава гражданите на тази страна няма да имат друг избор, освен да се присъединят към Албания, а някои и към България!“, казва Али Ахмети. И добавя: „Затова не подхранвайте съгражданите ни с омраза, защото не албанците превземат държавата - нито Албания, нито България. И Албания, и България са в ЕС. Къде ще бъдем ние?“.

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Думите на Ахмети идват по време на предизборната кампания за местните избори в Северна Македония. Първият тур е на 19 октомври, пише NOVA .

ДСИ е най-влиятелната албанска партия в Северна Македония. Сега тя е в опозиция, но беше част от предишния кабинет на СДСМ с премиер Димитър Ковачевски.