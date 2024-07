"Око за око, зъб за зъб": Умря змия, ухапана от мъж в Индия

Е дин мъж в Индия реагира на ухапване от змия по неочакван начин, като взе присърце поговорката "око за око, зъб за зъб".

Той е ухапал змията, която го е нападнала, в резултат на което змията умира.

(Видеото е архивно: Змия в задния двор | Змии в града | NG Wild Bulgaria)

35-годишният железопътен работник Сантош Лохар работел в горски район близо до град Навада в Бихар, Индия, когато инцидентът се случва във вторник вечерта.

Когато Лохар легнал да спи, влечугото внезапно го нападнало. Той реагирал, като бързо сграбчил змията и я ухапал два пъти, убивайки съществото.

В някои части на Индия съществува суеверие, че ухапването на змия прехвърля отровата обратно на влечугото.

Indian man bites snake to death after the reptile attacked him in his sleep pic.twitter.com/YcmjohResY