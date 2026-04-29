Кодът „86 47“: Съдят бившия директор на ФБР за заплаха срещу Тръмп със съобщение от миди

Б ившият директор на ФБР Джеймс Коми беше официално обвинен във вторник заради публикувана в социалните мрежи снимка на мидички. Според властите кадърът представлява заплаха за живота на президента Доналд Тръмп. Това е вторият опит на настоящата администрация да преследва един от най-големите си политически опоненти, съобщава CNN.

Обвиненията, одобрени от голямо жури в Северна Каролина, включват отправяне на заплаха срещу президента и предаване на заплаха чрез междущатската търговска мрежа.

BREAKING: James Comey has been indicted by the DOJ for a SECOND TIME in relation to his "8647" Instagram post pic.twitter.com/SOGmJt2aQz — ᴄʜʀɪsᴛᴏᴘʜᴇʀ ᴀʀɴᴇʟʟ (@MrChrisArnell) April 28, 2026

Кодът „86 47“: Политическо послание или смъртна заплаха?

В центъра на делото е изтрит пост в Instagram от миналия май, на който се виждат миди на плажа, подредени като числата „86 47“. Текстът под снимката гласи: „Интересна формация от миди по време на разходката ми по плажа“.

Значението: В американския жаргон „86“ често означава да се отървеш от нещо или да го изхвърлиш. Числото „47“ съответства на Тръмп в качеството му на 47-ия президент на САЩ.

Републиканците веднага разчетоха това като призив за убийство. Тогавашният секретар по вътрешната сигурност Кристи Ноем обяви, че „Сикрет Сървис“ ще разследва Коми за „призив за атентат“.

Коми свали публикацията същия ден, заявявайки, че не е осъзнавал насилствената конотация, която някои придават на тези числа, и подчерта, че се противопоставя на всякакъв вид насилие.

„Не се страхувам“: Реакцията на Коми

Във видео, публикувано в неговия профил в Substack, Коми коментира обвинителния акт:

„Все още съм невинен. Все още не се страхувам. И все още вярвам в независимата федерална съдебна система. Така че – да започваме.“

Политически чистки и „размахване на томахавката“

Новото дело идва по-малко от месец след като Тръмп освободи главния прокурор Пам Бонди, оплаквайки се, че тя не е достатъчно агресивна в изпълнението на неговата програма. Сега Министерството на правосъдието се ръководи от Тод Бланш (бивш личен адвокат на Тръмп), който действа светкавично по приоритетите на президента.

Юридически експерти обаче са скептични. Юджийн Волох от Станфордския университет смята, че обвинението няма да издържи в съда, тъй като Първата поправка (свободата на словото) поставя много висока летва за това какво може да се счита за „истинска заплаха“.

Семейна битка: Уволнението на Морийн Коми

Междувременно съдът разреши на дъщерята на Коми – Морийн, бивш прокурор в Ню Йорк, да продължи делото си срещу Министерството на правосъдието. Тя твърди, че е била уволнена като отмъщение за действията на баща си. Морийн Коми е работила по някои от най-значимите дела в САЩ, включително тези срещу Шон „Диди“ Комбс, Джефри Епстийн и Гислен Максуел. Тя беше освободена от длъжност само две седмици след като Диди бе осъден.