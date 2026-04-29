Кодът „86 47“: Съдят бившия директор на ФБР за заплаха срещу Тръмп със съобщение от миди

Администрацията на Доналд Тръмп за втори път се опитва да подведе под отговорност Джеймс Коми, този път заради предполагаема „заплаха за убийство“, скрита в цифров код

29 април 2026, 09:58
Б ившият директор на ФБР Джеймс Коми беше официално обвинен във вторник заради публикувана в социалните мрежи снимка на мидички. Според властите кадърът представлява заплаха за живота на президента Доналд Тръмп. Това е вторият опит на настоящата администрация да преследва един от най-големите си политически опоненти, съобщава CNN.

Обвиненията, одобрени от голямо жури в Северна Каролина, включват отправяне на заплаха срещу президента и предаване на заплаха чрез междущатската търговска мрежа.

Кодът „86 47“: Политическо послание или смъртна заплаха?

В центъра на делото е изтрит пост в Instagram от миналия май, на който се виждат миди на плажа, подредени като числата „86 47“. Текстът под снимката гласи: „Интересна формация от миди по време на разходката ми по плажа“.

Значението: В американския жаргон „86“ често означава да се отървеш от нещо или да го изхвърлиш. Числото „47“ съответства на Тръмп в качеството му на 47-ия президент на САЩ.

Републиканците веднага разчетоха това като призив за убийство. Тогавашният секретар по вътрешната сигурност Кристи Ноем обяви, че „Сикрет Сървис“ ще разследва Коми за „призив за атентат“.

Коми свали публикацията същия ден, заявявайки, че не е осъзнавал насилствената конотация, която някои придават на тези числа, и подчерта, че се противопоставя на всякакъв вид насилие.

„Не се страхувам“: Реакцията на Коми

Във видео, публикувано в неговия профил в Substack, Коми коментира обвинителния акт:

„Все още съм невинен. Все още не се страхувам. И все още вярвам в независимата федерална съдебна система. Така че – да започваме.“

Политически чистки и „размахване на томахавката“

Новото дело идва по-малко от месец след като Тръмп освободи главния прокурор Пам Бонди, оплаквайки се, че тя не е достатъчно агресивна в изпълнението на неговата програма. Сега Министерството на правосъдието се ръководи от Тод Бланш (бивш личен адвокат на Тръмп), който действа светкавично по приоритетите на президента.

Юридически експерти обаче са скептични. Юджийн Волох от Станфордския университет смята, че обвинението няма да издържи в съда, тъй като Първата поправка (свободата на словото) поставя много висока летва за това какво може да се счита за „истинска заплаха“.

Семейна битка: Уволнението на Морийн Коми

Междувременно съдът разреши на дъщерята на Коми – Морийн, бивш прокурор в Ню Йорк, да продължи делото си срещу Министерството на правосъдието. Тя твърди, че е била уволнена като отмъщение за действията на баща си. Морийн Коми е работила по някои от най-значимите дела в САЩ, включително тези срещу Шон „Диди“ Комбс, Джефри Епстийн и Гислен Максуел. Тя беше освободена от длъжност само две седмици след като Диди бе осъден.

Източник: NOVA    
По темата

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

След спешна проверка: Измериха завишена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в столичния квартал „Малинова долина“

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Трагедия в Пловдив: Алпинист загина след падане от фасада на сграда

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Не толкова елегантната реч на краля: Посланията на Чарлз III пред Конгреса на САЩ

Ипотечен кредит: Какво гледа банката, преди да каже „да

Ипотечен кредит: Какво гледа банката, преди да каже „да"

pariteni.bg
Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 4 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 3 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 3 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

България Преди 8 минути

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Свят Преди 25 минути

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Свят Преди 37 минути

САЩ се готвят за 250-годишнината от своята независимост с лимитирана серия документи, които вече предизвикаха вълна от полярни реакции – от „исторически акт“ до „проява на чиста суета“

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Свят Преди 37 минути

Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище за последните две седмици

Петно от мазут на варненски плаж

Петно от мазут на варненски плаж

България Преди 43 минути

Подаден е сигнал до Басейнова дирекция

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Свят Преди 49 минути

Тя обвини Русия, че ограничава достъпа на гражданите до интернет, за да прикрие влошаващото се икономическо състояние на страната

Случаят "Никол Минети" разтърси Италия

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

Свят Преди 50 минути

Това е трети пореден подобен скандал за един месец

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Любопитно Преди 1 час

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Любопитно Преди 1 час

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит“ на Юпитер

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

България Преди 1 час

Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Свят Преди 1 час

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

България Преди 1 час

На задната седалка на автомобила му са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса

<p>Остри реакции:&nbsp;Нова Зеландия стопира идеята за издигане на паметник на &quot;жените за утеха&quot;</p>

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Свят Преди 1 час

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 1 час

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Каменните гъби крият мистериозна легенда - за четири дъщери и едно отмъщение

Edna.bg

Деми Ловато с 8 нови песни - клубен дух, провокация и още нещо

Edna.bg

Асфалтираха централната алея пред „Армията“

Gong.bg

Стилиян Петров с голяма изненада за феновете за "Мача на надеждата" в Бургас

Gong.bg

Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството промени механизма за компенсации на тока за бизнеса

Nova.bg