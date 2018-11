Турският посланик в Уганда г-жа Седеф Явузалп бе отзована, след като снимки от прием по случай Деня на републиката 29 октомври предизвикаха смут в обществото, съобщи днес министърът на външните работи Мевлют Чавушоглу.

Турският първи дипломат посочи, че веднага след като снимките са станали обществено достояние, е започнало разследване и посланикът е бил отзован.

Костюмите за приема на Явузалп и нейния помощник предизвикаха множество спорни коментари в социалните мрежи.

Според някои потребители двамата са били облечени с "римски одежди", докато според други костюмите са вдъхновени от гръцката митология, а не от Римската империя.

Роклята на Явузалп е препратка към Елена от Троя, а нейният помощник "изглежда като Зевс".

Посланикът се защити, като обясни, че в Уганда в момента е "Годината на Троя".

Turkey withdraws ambassador Sedef Yavuzalp from Uganda's capital Kampala because of her clothing on October 29 Republic Day reception. pic.twitter.com/vtVVxlrAwg