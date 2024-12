Нетаняху: Израел унищожава иранската "Ос на злото"

И зраел е в процес на унищожаване на регионалната „Ос на злото“ на своя основен противник Иран, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от ДПА.

От нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Израел беше принуден да води война с това, което Техеран нарича „Ос на съпротивата“, и отвръща здраво на ударите, каза Нетаняху на специално заседание на Кнесета в чест на парагвайския президент Сантяго Пеня.

🇮🇱 Netanyahu’s Powerful Statement Today in Knesset :



“We are waging a war on seven fronts, and another front may have joined (Syria).”



“We are dismantling Iran’s axis of evil and will continue to prevent new arenas from emerging.”



“At the same time, we will strive for peace… pic.twitter.com/Wj4g1H06pU