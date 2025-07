8 юли: Истерията в Розуел и феноменът Spice Girls

И нцидентът в Розуел започва на 8 юли 1947 г. с откриването на отломки близо до Розуел, Ню Мексико. По-късно той става основа за конспиративни теории, според които военните на Съединените щати са открили разбил се извънземен космически кораб.

Всъщност отломките са били военен балон, управляван от близкото военно летище Аламогордо и част от свръхсекретния проект „Могъл“ – програма, предназначена за откриване на съветски ядрени опити. След като персоналът на военното летище Розуел е открил метални и гумени отломки, армията на Съединените щати обявява, че притежава „летяща чиния“. Това съобщение попадна в международните заглавия, но беше оттеглено в рамките на един ден. За да се прикрие целта и източникът на отломките, армията съобщава, че това е конвенционален метеорологичен балон.

През 1978 г. пенсионираният офицер от ВВС Джеси Марсел разкрива, че твърдението на армията за метеорологични балони е било прикритие, и спекулира, че отломките са с извънземен произход.

Major Jessie Marcel came forward before his death to state that Roswell was a crashed non-human vehicle, which was covered up on 1947. pic.twitter.com/iEIB9IpYlv