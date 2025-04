Феновете дочакаха: Spice Girls се събират за турне

С поред съобщенията, любимата поп група на милиони тийнейджъри през 90-те години на миналия век Spice Girls ще се съберат отново, за да отбележат 30-годишнината си, като тайно планират предстоящо световно турне, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Гери Халиуел, Ема Бънтън, Мел Би и Мел Си се очаква да се срещнат следващата седмица в Маями, за да обсъдят всичко в детайли. Таблоидът The Sun съобщава, че

51-годишната Виктория Бекъм обаче е „90% вън от турнето“, като четворката продължава с плановете си без нея засега.

Гери и мениджърът и гуру на групата Саймън Фулър съобщават, че отново са във връзка, което е ускорило нещата след години на намеци от различни членове, че ще се съберат отново. Източник каза пред изданието: „Има слухове от месеци, но Гери винаги е била твърде заета и е имала други ангажименти, което ѝ пречи да каже „да“. Все още нищо не е потвърдено, но Гери и Саймън отново са във връзка с безброй вълнуващи идеи.

За съжаление, Виктория почти е изключила възможността за участие в събирането, но все още има свят, в който тя би могла да се появи като аватар или да направи специално еднократно представяне. Тя винаги би искала да почете историята на момичетата. Ако Саймън се включи, това определено би издигнало всяко турне на следващото ниво“.

Гери Халиуел ще бъде в Маями по-късно тази седмица, за да подкрепи съпруга си, шеф във Формула 1, Крисчън Хорнър, на Гран При, а Саймън също ще бъде там.

Това се случва, когато

във вторник Ричард Брансън говори за това как групата е трябвало да се събере отново точно преди COVID пандемията

за събитие по време на едно от неговите Virgin Voyages. Той каза на откриването на Virgin Hotels London-Shoreditch: „Последния път, когато Spice Girls щяха да направят нещо за Virgin, имахме първия си круизен кораб в Дувър. Те щяха да пуснат кораба. Не се появиха! Обадих се на една от тях и казах: „Къде си?!“

„Тя каза: „Казаха, че има нещо, наречено COVID, на круизните кораби. Посъветваха ни да не идваме. Казах: „Какво е COVID?! Не бъдете глупави! Качвайте се тук! Те казаха: „Не, не, има круизни кораби, изолирани в морето с COVID!“. Както и да е, това беше първият ми знак, че имаме големи проблеми! Както и да е... длъжници са ни“.

Едва миналия месец Гери направи най-големия намек досега, че Spice Girls ще се съберат отново. 52-годишната певица сформира групата през 1994 г. с Мел Би, Мел Си, Ема и Виктория. Откакто официално се разделиха, имаше различни слухове, че ще се съберат отново – като Мел Би наскоро сподели отново ентусиазма си за ново турне.

