"63 сенки ще ви следят": Започна „Маршът за ангелите“ в памет на жертвите от „Пулс"

При пожара в нощния клуб „Пулс“ загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

Обновена преди 1 час / 15 ноември 2025, 08:28
Източник: БГНЕС

„63 сенки ще ви следят – всеки поглед търси правда.“

С този силен призив бе поставено началото на първия „Марш за ангелите“ в македонската столица Скопие – протестно шествие в памет на 63-мата младежи, загинали при пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани на 16 март тази година.

В 12.05 часа местно време (13:05 българско) шествието тръгна от площад „Македония“. Участниците преминаха край парламента и се отправиха към сградата на Основния наказателен съд. 

Пред парламента демонстрантите скандираха „Убийци!“ и „Достатъчно, стига смърт!“

Маршът е организиран от гражданските сдружения „Кой е следващият!“ и „16 март 2025“. Това е първият подобен протест в Скопие, след като в Кочани всяка събота родителите на пострадалите организираха мирни шествия.

„Не искаме милост, а истина и справедливост. Болката е наша, но борбата е за всички. Нуждаем се от вашата подкрепа,“ се казва в призива на организаторите. Те подчертават, че няма да спрат, докато не бъде установена пълната отговорност за трагедията, отнела живота на децата им. „Всяка подкрепа означава сила, всеки човек е важен. Нека се обединим и покажем, че болката не ни е сломила и че борбата за истинска справедливост продължава“, се посочва още в текста.

При пожара в нощния клуб „Пулс“ загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени. Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 19 ноември. Според обвинителния акт 34 физически и 3 юридически лица са обвинени в тежки престъпления срещу обществената безопасност. Делото ще бъде водено от екип от около 15 прокурори, съобщи държавният прокурор Люпчо Кочевски.

Източник: БГНЕС    
Марш на ангелите Скопие Кочани Пожар дискотека Пулс Справедливост Родители на загинали Протест
