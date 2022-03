Две години от старта на пандемията

Т очно преди две години Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от КОВИД-19 за "пандемия" и призова държавите да вземат мерки.

Две години по-късно официалният брой на починалите е над 6 милиона.

Според проучване на изданието "Лансет", публикувано днес, обаче те са 18 милиона.

Това означава, че реалният брой на смъртните случаи, дължащи се на пандемията, може да бъде до три пъти по-висок от официалните данни. В проучването се посочва, че разликата между броя на всички смъртни случаи и прогнозирания брой, получен въз основа на минали тенденции, е ключов показател за истинския брой на смъртните случаи от пандемията.

СЗО продължава да твърди, че е отправила предупреждението си шест седмици по-рано, но малък брой хора са си направили труда да се вслушат в него.

Всъщност СЗО обяви на 30 януари 2020 г. "извънредна ситуация в сферата на здравеопазването на международно ниво". Коронавирусът все още не беше причинил смъртни случаи извън Китай, като извън територията на азиатския гигант, който регистрира първите случаи на заразяване в края на 2019 г., имаше по-малко от сто заразени.

Two years into the COVID-19 pandemic, most of the world has seen a dramatic drop in coronavirus infections, hospitalizations and deaths in recent weeks.



A question looms: How will the pandemic end? https://t.co/LzTW7WHAMn — The Associated Press (@AP) March 10, 2022

Чак на 11 март 2020 г. опасността бе осъзната от голям брой страни. Сериозно забавяне на реакцията, което подразни СЗО.

"Светът беше обсебен от думата "пандемия", заяви Майкъл Райън, ръководителят на службата за извънредни ситуации към СЗО. Според него "отправеното през януари предупреждение е било по-сериозно от анонса през март". "Да не би да искате в предупреждението да се казва, че ще се удавите или че идва потопът?", попита той на сесия с въпроси и отговори, организирана през социалните мрежи вчера. "Хората не слушаха. Ние биехме тревога, а хората не реагираха", изтъкна той. "Ето ви пандемия"

СЗО беше също толкова подразнена от обвиненията, отправяни от самото начало срещу нея, че се е справила зле с кризата.

Two years after the COVID-19 pandemic began, @antonioguterres says it would be a grave mistake to think the pandemic is over. His full statement: https://t.co/Vk3vDtV8Jl — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) March 9, 2022

Някои я разкритикуваха, че е съобщила твърде късно, че вирусът се предава от човек на човек, но основните обвинения се фокусират върху колебанията дали да бъде обявено извънредно положение в сферата на здравеопазването, а след това и пандемия.

"Много хора в медиите и на други места се позовават на аргумента, че СЗО твърде късно е обявила пандемия. Това не е вярно!", заяви Райън. Според него "светът е бил предупреден за скорошното идване на пандемията". На 11 март 2020 г. "бяхме толкова ядосани, че си казахме: добре, искате пандемия, ето ви пандемия".

На тази дата коронавирусът вече се беше разпространил от Китай в много други страни, сред които Италия и Иран, като вече бяха регистрирани общо над 118 хиляди случаи в 114 страни и близо 4300 смъртни случая.

BREAKING: China’s daily Covid-19 cases have exceeded 1,000 for the first time in two years as the highly infectious omicron variant drives outbreaks at a scale only seen at the peak of the initial Wuhan outbreak https://t.co/1fWJGqfYrg pic.twitter.com/jLx6yta61w — Bloomberg (@business) March 11, 2022

Още на 9 март генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус вече беше предупредил, че "заплахата от пандемия е доста реална". Два дни по-късно ръководителят на СЗО обяви положението за "пандемия" на пресконференция, която беше излъчена онлайн. Термин, който той повтори десет пъти. И предупреди: "Сериозно сме обезпокоени както от броя на заразените, така и от тревожното бездействие" по света. "Преценихме, че COVID-19 може да бъде обявен за пандемия", каза той тогава.

Две години по-късно Мария Ван Керхов, която ръководи борбата на СЗО с COVID-19, не крие недоволството си от отявлената липса на правилна преценка в страните по света. "Това ще се повтори! Кога най-сетне ще се научим", попита Ван Керхов на сесията в социалните мрежи.