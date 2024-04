36 заподозрени за връзки с ИДИЛ бяха арестувани в Турция

Т урските власти са задържали 36 души за предполагаеми връзки с групировката "Ислямска държава" в рамките на операции, проведени в четири окръга на страната, съобщи днес министърът на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от Ройтерс.

В публикация в медийната платформа Екс Йерликая посочи, че е установено, че заподозрените са действали в полза на "Ислямска държава", като са набирали средства или са осигурявали доставки на терористичната организация.

36 individuals suspected of having ties to ISIS were detained during operations conducted simultaneously in four cities in Turkey, Interior Minister Ali Yerlikaya announced. As a result of the operations, a large quantity of unregistered weapons was confiscated.#Turkey #Police pic.twitter.com/i5qE65uAOl