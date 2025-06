30 години по-късно: Къде изчезна водещата Джоди Хюйзентруит?

Т я беше любимка на местната сутрешна телевизия в Мейсън Сити, Айова — професия, която на пръв поглед изглежда бляскава, но реалността означаваше да се става за работа в 3 сутринта, пише CNN.

Въпреки невероятно ранния час, Джоди никога не беше пропускала предаване. До сутринта на 27 юни 1995 г., когато за първи път не се появява навреме. Продуцентът ѝ се обажда, за да я събуди около 4:00, а тя сънливо отговаря: „Ще дойда веднага.“

Хюйзентруит живеела сама в малък жилищен комплекс на около миля от телевизията. Родена в Лонг Прейри, Минесота, тя е най-малката от три дъщери. От ранна възраст се отличавала в спорта, а голфът бил нейната страст. Преди да започне кариера в журналистиката, за кратко работила като стюардеса в Northwest Airlines. Един приятел си спомня, че тя често казвала: „Искам да съм в ефир, а не във въздуха.“

Когато сутринта на 27 юни не се появява в телевизията, колегите ѝ първоначално предполагат, че просто е проспала, спомня си разследващата журналистка Каролайн Лоу. Продуцентът поема воденето на новините в 6:00, но тъй като Джоди все още не се е появила, телевизията се обръща към местната полиция.

Това, което униформените откриват, е обезпокоително.

„Когато полицията пристига, Джоди я няма, но колата ѝ е там. Налице са ясни следи от борба — например огънат ключ за кола“, разказва Лоу. „Очевидно е, че е била нападната в гръб с голяма сила. Личните ѝ вещи – червени токчета, сешоар, обеци – са разпилени на земята.“

„На паркинга се виждаха следи от влачене“, допълва Брайън Мастре, неин колега от KIMT-TV. „Съдържанието на чантата ѝ също беше разпиляно — закъснявала е.“

Няма свидетели. Няма охранителни камери. Няма и кръв. И най-важното — няма и следа от 27-годишната Джоди.

Тридесет години след изчезването, упорит екип от доброволци, включително Каролайн Лоу, продължава да следи и разследва случая. Разглеждат се стари и нови следи, извършват се разкопки, включително и извън пределите на Мейсън Сити, с надеждата да се открие тялото на Джоди.

Случаят остава необичаен с упорството, с което се разследва толкова дълго. През годините полицията сменя четирима началници. Един от обектите на интерес остава Джон Вансис — мъж от обкръжението на Джоди, с когото поддържали близки отношения, макар и неофициално. Въпреки че никога не е обвинен, той остава под наблюдение.

„От самото начало Вансис твърди, че е загрижен за Джоди и категорично отрича участие в отвличането ѝ“, казва Лоу.

През 2017 г. властите инсталират проследяващи устройства на две превозни средства, свързани с него, и му изземат ДНК, пръстови отпечатъци и отпечатъци от длани. Резултатите от следенето не довеждат до пробив. Част от информацията е разкрита, но друга остава засекретена. Съдът подчертава, че „любопитството не е достатъчна причина за намеса в текущо разследване.“

Вансис умира през декември 2024 г., без официално да е обвинен.

Полицията разполага с важна улика - отпечатък от длан, открит върху колата на Джоди. Но на кого принадлежи? Това остава едно от най-големите неизвестни в случая.

През октомври е получен нов сигнал, който води следователите до строителна площадка край ферма в Минесота. Открити са само животински кости. По-късно полицията проучва и възможна връзка с мъж на име Кристофър Ревак — свързан с други два случая на насилие над жени. Той преди е бил отхвърлен като заподозрян, но фактът, че бившата му съпруга е живяла в Мейсън Сити по времето на изчезването на Джоди, връща интереса към него.

Ревак умира в затвор в Мисури през 2009 г., след като се самоубива. Обвинен е за убийството на жена от втора степен.

Още през октомври 1994 г., девет месеца преди да изчезне, Джоди подава сигнал в полицията за „подозрителен мъж“, който я следвал с бял пикап. Тя дори преминава курс по самозащита.

Ден преди изчезването ѝ участва в благотворителен голф турнир, където споделя с колеги, че обмисля да смени телефонния си номер заради тормозещи обаждания.

„Графикът ѝ беше публичен. Жилището, телефонният ѝ номер — всичко беше в указателя. Това правеше работата на един сталкер изключително лесна“, казва Лоу.

