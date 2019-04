Н ай- малко 17 души пострадаха при горски и степни пожари в Забалкайския край в Русия, съобщава БТА. Осем от ранените са настанени в болница, като шестима от тях са в тежко състояние.

По данни на руското Министерство на извънредните ситуации при пожарите са били засегнати 14 населени места и 130 сгради, 87 от които - жилищни. Повече от 100 човека са били евакуирани.

Президентът Владимир Путин изслуша по телефона доклад на министъра на извънредните ситуации Евгений Зиничев за мерките, предприети за борба с огъня в Източен Сибир и разпореди да бъде подсилена групата, която се бори с природните бедствия.

Furious steppe fires in the Baikal Region, Russia, leave 240 people homeless as their homes and cattle burn down – State of Emergency #Fire #Baikal #Russiahttps://t.co/jrSBFYIPxR via @Strange_Sounds pic.twitter.com/JBP5E8wTxL