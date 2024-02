Разкриха подробности за продължението на Squid Game

Ф еновете са в трепетно очакване на завръщането на Squid Gamе тази година. Съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос подсказа, че предстоящият втори сезон ще ни обърка.

Сарандос посети снимачната площадка на Squid Game сезон 2 през миналия уикенд по време на двудневното си пътуване до Южна Корея.

В изявление, споделено чрез Netflix, Сарандос казва: „Не можех да посетя Корея, без да изпитам продукцията на едно от най-очакваните ни шоута за 2024 г. – вторият сезон на Squid Game.“

„Визията на режисьора Хуанг е толкова силен пример за това как корейски и неанглийски заглавия могат да бъдат автентични на местно ниво, докато намират нова международна публика в Netflix“, каза Сарандос.

Според говорителя на президента шефът на Netflix и президентът са обсъдили развитието на „културния съюз“ на двете страни чрез сътрудничеството на корейско съдържание и глобални платформи в САЩ, съобщи The Korea Times в неделя.

Още през април 2023 г. Сарандос каза, че „през следващите четири години ще инвестираме 2,5 милиарда долара в Корея“.

Source : Forbes, Netflix



