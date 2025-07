Squid Game разби рекордите на Netflix три дни след премиерата на сезон 3

С амо три дни след дългоочакваната премиера, Squid Game сезон 3 стана най-гледаното неанглоезично заглавие в Netflix за седмицата, със зашеметяващите 60,1 милиона гледания."Squid Game" завладя зрителите още от 2021 г. със своите ярки сцени и мрачни послания за капитализма и човешката природа. С пускането на третия и последен сезон миналия петък, 27 юни, феновете по целия свят отново се връщат към реалността.

Squid Game влезе в топ 10 на всички времена за неанглоезични сериали в Netflix.

Сериалът проследява група отчаяни хора, затънали в дългове, водени от протагониста Сеонг Ги-хун, известен като Играч 456 (в ролята: Лий Джон-дже), които се впускат в брутална поредица от „детски“ игри. Наградата? Парио — и шанс за оцеляване.

Първият сезон на Squid Game остава най-гледаното заглавие в историята на Netflix, а въпреки че критиците стават все по-разделени относно качеството на последвалите сезони, третият изглежда е на път да постави нови стрийминг рекорди.

Някои южнокорейци обаче започнаха да размишляват върху обществото, вдъхновило сериала си.

„Имам чувството, че Squid Game 3 разкри истинските чувства и суровите вътрешни мисли на корейците“, гласи един коментар в YouTube под клип от третия сезон. „Той отразява реалността толкова добре, както в истинския живот — на работа, просто е пълен с безмилостни хора, готови да те смажат.“

Признанието на създателя на Squid Game

Огледало на реалността в Южна Корея

