‘My 2020 Rewind’ – потребителите на TIDAL могат се върнат назад в музикалната си година

С наближаващия край на годината, стрийминг платформата TIDAL дава възможност на потребителите си да се върнат назад и да разберат какво са слушали най-много през 2020.

С началото на месец декември, те могат да прегледат ‘My 2020 Rewind – персонализирано ревю на изминалата година - плейлист с най-слушаните от тях песни и изпълнители, който те лесно могат да споделят в социалните мрежи.

Всеки потребител има своя персонализирана страница в приложението с плейлисти за всеки изминал месец и цялата година, както и с техните топ изпълнители и албуми. ‘My 2020 Rewind’ може да се избере от начална страница на приложението. Така всеки може да се приготви да посрещне новата година и да изпрати 2020 с любимите си песни.

За всеки потребител е създаден персонален дизайн ‘My 2020 Rewind’, който той може да види и сподели в Instagram, Facebook, Twitter и Snapchat. Той се генерира автоматично при избор на „Споделяне“ на ‘My 2020 Rewind’ плейлиста.

TIDAL също така представя поредица от плейлисти “Best of 2020”, създадени лично от музикалните редактори и даващи шанс на любителите на музиката да се насладят на най-значимите песни от годината. Всяка седмица TIDAL ще добавя нова категория в “Best of” плейлистите към начална страница на приложението, като тази се дава старт с “Best of Audio Playlists, следван от “Best of Videos Playlists,” “Best of Label Playlists”и “Artists to Watch 2021.”

Научете повече на TIDAL.com/2020Rewind.

За TIDAL

TIDAL е глобална музикална и развлекателна платформа, собственост на изпълнители, която сближава артистите и феновете чрез уникално оригинално съдържание и ексклузивни събития. Налична в 56 държави, стрийминг услугата има повече от 70 милиона песни и 250 000 висококачествени видеоклипа в каталога си, заедно с оригинални видео поредици, подкасти, хиляди експертно селектирани плейлисти и откриване на нови изпълнители чрез TIDAL Rising.

В желанието на собствениците си да създадат по-устойчив модел за музикалната индустрия, TIDAL се предлага в Premium или HiFi абонамент, което включва записи в MQA качество, както и Sony’s 360 Reality Audio recordings.